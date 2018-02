La extraña incursión de Microsoft en las apps meteorológicas

Microsoft destaca por muchas cosas, pero no por ser una empresa creadora de apps. Diría que hasta el momento, porque acaba de lanzar una app que es un buen off topic de las apps que suele hacer, pero no lo voy a decir: la app es tan rara que seguramente no le haga destacar en ningún aspecto.

Hasta ahora el gigante tenía apps pensadas para sus servicios (como Office para iPad hace unos meses), y algunas pasarelas para conectar sus servicios en remoto, así que Climatology, que así se llama el experimento, es su primera app no centrada en sus propios servicios. Y eso es un punto.

¿Qué es Climatology? Pues eso, un experimento. Primero porque se ha lanzado antes para Android que para Windows Phone. Segundo porque es más bien rara. No es la típica app meteorológica donde ves la previsión del tiempo de tu ciudad o de otra ubicación que elijas. Es una app para ver tendencias climatológicas especialmente pensada para fines científicos, estadísticos... o para aquellos que planifican un viaje.

Uno, al abrir, encuentra tres variables y un mapa. Hay que definir lugar geográfico (pongamos Valencia, por ejemplo), un mes del año (julio, por proponer) y una característica meteorológica, a elegir entre cuatro: temperatura, humedad, porcentaje de cielo despejado y posibilidades de lluvia

¿Y qué obtenemos? Un retrato del típico día de julio en Valencia: cuál es la temperatura normal, las precipitaciones, el tiempo de luz solar y la humedad. Y ya. Todo ello, para más inri, proyectado sobre un mapa de Bing (no tan malos como los de Apple, pero a años luz de los de Google)

El diseño es lo único salvable: minimalista, sencillo y efectivo. Eso sí, muchas veces las capas de colores que usan para visibilizar la información son tan intensas que tapan por completo el mapa y no se ve nada.

Más rara que un perro verde.

Microsoft no es el primer gigante tecnológico que intenta hacer algo así. Vale que Yahoo es un portal con muchos servicios, pero también lo es MSN y los de la exclamación lo hicieron muchísimo mejor con su app meteorológica, merecedora de premios por usabilidad y diseño.

Comparen, anda

Lo dicho: una cosa muy rara que, de no ser porque es de Microsoft, pasaría desapercibida. Otra cosa es que sea efectivamente un experimento que indique una nueva estrategia comercial de cara a la incursión en el mundo móvil. A fin de cuentas era lo que prometía su flamante nuevo CEO...