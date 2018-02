Evita que las llamadas de WhatsApp se carguen tu tarifa de datos

“Has consumido el 100% de tu tarifa de datos” Puede ser uno de los pocos SMS que recibamos al mes, pero seguramente uno de los que más nos fastidia leer. Los datos son el nuevo petróleo para los usuarios y tenemos que hacer virguerías con las apps que más consumen.

WhatsApp puede ser uno de los mayores fagocitadores de megas. Antes de que llegaran las llamadas teníamos que tener cuidado con los vídeos que nos mandaban y marcar la opción de que se descargaran solamente vía WiFi, limitar los mensajes de voz que enviábamos o comprobar que no nos conectábamos a WhatsApp Web usando nuestros datos móviles en el teléfono.

Pero la fiebre de las llamadas ha sido tal que más de uno se ha pasado de la raya hablando por la app. Para ahorrar minutos de la tarifa han acabado quedándose sin megas, a pesar de seguir nuestros consejos para ahorrar datos. Además, sabemos que las llamadas de WhatsApp funden más megas por minuto hablado que otros servicios como Hangouts, Skype o Line.

Configura avisos en Android e iOS

Por esto quizá sea el momento de controlarse un poco y aprovechar las funcionalidades que ofrecen Android e iOS para no sobrepasar la cuota mensual.

En Android lo tenéis muy fácil, ya que desde la versión Ice Cream Sandwich 4.0 (2011) se incorpora un gestor de consumo de datos muy sencillo que ha ido mejorando con el tiempo. Es bastante aproximado al recuento total del operador, pero conviene de vez en cuando contrastarlos con las apps que ofrecen todos los operadores (las consultas son gratuitas).



En 'Ajustes / Consumo de datos' puedes introducir tu ciclo mensual de facturación (consúltalo si lo desconoces) introducir el límite de datos de nuestra tarifa o fijar una notificación que nos avise que nos acercamos peligrosamente al abismo del final de datos.

También puedes hacer que el teléfono corte automáticamente las conexiones 3G/4G si llegamos al tope. O restringir el uso de datos de algunas apps con conexiones automáticas en segundo plano, aunque esto no es recomendable con las de mensajería como WhatsApp

En tu iPhone tienes en los 'Ajustes' un apartado de 'Datos móviles', desde iOS7 (2013) en el que puedes inhabilitar las redes móviles en algunas, pero es improcedente hacerlo con apps de mensajería o redes sociales, ya que solamente recibirías notificaciones conectado a WiFi.

iOS ofrece menos posibilidades de control, por lo que puede ser útil una app de terceros, como My Data Manager. Puedes monitorizar tu consumo, establecer alarmas de uso y seguir tu historial, además de utilizar su 'widget' en la pantalla de notificaciones de forma muy sencilla.

De la reducción de velocidad al pago por exceso de consumo

Las notificaciones antes de sobrepasar el límite son útiles ahora que las principales operadoras están optando por cobrar por megas adicionales una vez superado el límite. Sobre todo cuando es irrisorio que una tarifa media de Internet móvil sea solamente de 1 GB (el espacio que ocupa una película en HD) y que cuando te reducen la velocidad ésta es peor que la que ofrecían las conexiones del siglo pasado.

Movistar cobra desde hace poco, a nuevos clientes y cambios de tarifa, 1,5 céntimos por cada mega consumido más allá del plan contratado, con un máximo de 500 MB (7,5€) y sin posibilidad de deshabilitar esta opción.

Vodafone, por su parte, cobra 2 euros por cada tramo de 200 MB adicional una vez gastados todos, con un tope de 2 GB extras (20€) aunque permite al cliente desactivar este servicio llamado 'Máxima velocidad'.

Orange cobra 1 euro por cada 100 MB más y no opta por la reducción de velocidad, algo que es automático para los clientes de Yoigo (a 128kb).

Como veis las llamadas de WhatsApp no salen “gratis”, por lo que es mejor usarlas en redes WiFi. Pero, si no tienes otra opción, está bien vigilar que no te excedas de megas y lo pagues en tu próxima factura de teléfono.