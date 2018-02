Esta app te desvela qué marca de zapatos calza la chica que se sienta al lado de tu novia

Estás en una fiesta con tu novia. Ella mira de reojo esos zapatos rojos que calza la chica rubia con minifalda que acaba de entrar. ¿Son unos Manolos? Y a tu novia le enciende ese brillo en los ojos: mitad deseo, mitad envidia. Porque, como dice una buena amiga tuya, no hay mujer que se precie que no quiera caminar por el mundo subida a unos Manolos. Tu novia, también.

Mañana es su cumpleaños. Así que coges el móvil, le sacas una foto a los zapatos de la chica con minifalda, pero tu novia te pesca. Qué haces, no me gustan las rubias, ya lo sabes, mentira, ¿entonces para qué le has sacado una foto?; y así toda la fiesta. Pero sonríes, porque ya tienes su regalo de cumpleaños. Te guardas el teléfono en el bolsillo y el secreto.

En casa, te bajas una aplicación en el móvil. La app reconoce los zapatos de la fotografía, la contorneas con el dedo, la aplicación realiza un reconocimiento de la imagen, ajusta la búsqueda, detecta la marca y te ofrece la opción de elegir varios colores. Tu novia tenía razón. Son unos Manolos.

Sin embargo, la aplicación no solo te informa en qué web puedes comprarlos o qué otra marca más barata y de un modelo, horna o color similar podría ajustarse a tu tarjeta de crédito. Listo, casi tienes el regalo de mañana de tu novia.

Tan fácil como cuando usas Shazam cuando quieres saber qué canción suena en la discoteca y el móvil te devuelve el título, el grupo y dónde hacerte con el single.

La app en sí se llama Similify y a partir de una fotografía, encuentra modelos de zapatos idénticos o similares a la imagen, en color y o forma, que se pueden comprar online, gracias a su tecnología de reconocimiento visual de imágenes, desarrollada por Wide Eyes Technologies.

“El usuario puede añadir sus resultados favoritos a una lista de deseos interactiva que le avisa de los cambios más relevantes, como por ejemplo, una bajada de precios. La app está preparada para ser un virtual shopper, shoeshunter y personal shopper virtual, ya que también te sugiere cuál es la mejor combinación de zapatos a partir de una fotografía de una prenda”, explican desde Similify.

Actualmente, Similify está disponible para el sistema operativo de Apple, iOS, y pronto se entrenará para la versión Android, según confirman desde la empresa.