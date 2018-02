¿Era WhatsApp el empujón que necesitaban los smartwatches?

Si eres de los que piensan que un reloj inteligente, salvo que seas un 'runner' empedernido, no te va a aportar casi nada que no te aporte ya el smartphone que llevas constantemente en el bolsillo, no podemos culparte. Con la tecnología y el ecosistema de aplicaciones de los relojes inteligentes todavía en pañales, en gran medida llevas razón.

Lo único que a día de hoy se puede decir para tratar de convencerte es: espera, ya llegarán las apps verdaderamente interesantes a tu muñeca. Mientras tanto, es poco más que una segunda pantalla –más pequeña– para revisar las notificaciones de tu móvil. Pero eso está empezando a cambiar.

Por fin están desembarcando en Android Wear, la versión del sistema operativo de Google para dispositivos 'wearables', las aplicaciones que el usuario medio utiliza constantemente. Faltan los juegos, y hasta que no lleguen –y con una jugabilidad adaptada- no habrá una auténtica revolución en los 'smartwatch', pero ya está aquí WhatsApp.

El rey de chats, casi hegemónico en España, acaba de desembarcar en Android Wear y la primera versión, aunque limitada, es bastante mejor de lo esperado. WhatsApp podría haber llegado a los relojes como un simple 'feed', una cascada de notificaciones que se van mostrando en tu muñeca al mismo tiempo que en tu smartphone, y eso hubiera sido decepcionante hasta para un acercamiento inicial.

Sin embargo, el servicio de mensajería ahora propiedad de Facebook ha llegado a los smartwatches con capacidad para responder a los mensajes de viva voz, y eso se parece más a la experiencia que espera y desea encontrar el usuario de a pie. Faltan un par de cosas: que entienda el español y que se puedan enviar mensajes de motu proprio, sin reaccionar a una notificación previa. Poco a poco. Se trata de un lanzamiento en fase 'beta' y seguro que todo eso está en camino.

De hecho, ya podemos ver lo sencillo y útil que resulta manejar correos electrónicos (con GMail) y mensajes de texto (con Hangouts). Sin tener que recurrir al teléfono se pueden leer mensajes enteros, responderlos, archivarlos y hasta redactar emails desde cero. Falta, eso sí, la opción de reenviar. Y más o menos lo mismo sucede con los SMS.

En lo que respecta a redes sociales, sin embargo, la cosa está algo más verde. No hay aplicación oficial de Twitter para Android Wear y la de Facebook deja mucho que desear. Te avisa de que tienes un comentario, pero si quieres leerlo tienes que sacar el móvil; los mensajes sí aparecen en tu muñeca, pero solo un fragmento... Aquí se repite lo que hemos dicho de los juegos: hasta que las principales plataformas sociales no desembarquen en los relojes con una app a la altura no vamos a ver muchos smartwatches en el autobús.

Solo los 'early adopters' están dispuestos a gastarse cientos de euros por un dispositivo móvil que no permite enviar WhatsApps cuando uno quiere, que no permite reenviar emails y que tiene un acceso a Facebook verdaderamente limitado.

Por eso decíamos al comienzo de estas líneas que no podemos culparte si eres de los que piensan que un reloj inteligente no te va a aportar casi nada que no te aporte ya el smartphone. A día de hoy, y aún sabiendo que esto cambiará en cuestión de meses, tienes toda la razón.