El emoticono del pergamino de Apple tiene frases reales de uno de sus anuncios

El mundo de los emoticonos esconde innumerables significados que, aun con un diccionario de ‘emojis’ en la mano, no dejan de causar sorpresa. Uno de ellos es el aparentemente inocente emoticono del pergamino.

El pergamino en cuestión esconde un secreto, aunque solo para los usuarios de dispositivos de Apple. Este emoticono aparece, en los cacharros de la manzana mordida, con un texto escrito. En concreto, dos párrafos en inglés salidos de la famosa campaña ‘Think Different’ de Apple:

En concreto, el pergamino reproduce los dos primeros párrafos recitados en este popular anuncio de finales de los años 90:

“Esto es para los locos. Los inadaptados. Los rebeldes. Los problemáticos. Los que no encajan en ningún sitio.

Los que ven las cosas de otra manera. No siguen las reglas. Y no tienen ningún respeto por lo establecido. Puedes alabarlos, puedes no estar de acuerdo con ellos, puedes citarlos, puedes no creer en ellos, glorificarlos o vilipendiarlos”.

Y así es como Apple, sin que muchos se den cuenta, cuela uno de sus anuncios en cada conversación de WhatsApp en la que aparece el emoticono del pergamino. Aunque no se aprecie, su mensaje está ahí.