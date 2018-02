Diez aplicaciones para controlar tu audiencia desde el móvil o la tablet

Audiencia, todos los que trabajamos en los medios vivimos de ella. "Quién te lee está bien, pero cuántos te leen está mejor", vendría a ser el resumen. Al menos hasta que los anunciantes empiecen a pensar de forma distinta. Y para ellos, los anunciantes, nació la medición de audiencia: decirte cuánta gente ve esto para que decidas invertir dinero en que te vean conmigo.

Los grandes medios utilizan otras mediciones: empresas que se encargan de eso, y que por cierto cobran bastante dinero, que dan la cifra 'oficial' (con más o menos trucos) que los anunciantes ven y usan para tomar sus decisiones. Pero, ¿qué pasa conmigo? Yo soy una eminente estrella, con un blog exitoso, pero no puedo competir en esa liga de los grandes medidores.

Para ti, y por razones estratégicas que no vienen al caso, Google creó hace unos años Google Analytics, un sencillo sistema mediante el cual insertas en tu web o blog un código que ellos rastrean y que te ofrece datos sobre cuánta gente te visita, de dónde viene, qué busca para llegar a ti, si te visita habitualmente o es la primera vez, y otras muchas cosas que prestan un servicio fantástico para conocer a tu audiencia, modificar o no tu producto atendiendo a esos resultados y, ya de paso, subirte o bajarte la moral.

Analytics funciona estupendamente online, con una interfaz recientemente rediseñada sencilla, amigable y manejable. Incluso le añadieron la posibilidad de saber en tiempo real cuánta gente hay en tu página en este momento. El problema es el salto al móvil. Problema relativo si eres de Android, porque como buen producto de Google tiene una aplicación oficial muy funcional. Pero, ¿qué pasa si no eres de Android?

Google Analytics. Empecemos por el principio, por las buenas noticias. Si tu móvil o tablet es Android tienes esta app hecha por Google que se lleva detrás todas las posibilidades de Google Analytics online, pero con un diseño adaptable, y muy Google, por cierto. Poco más que decir.

Analytics. Aunque tiene el mismo nombre que la anterior, esta app para iOS no es oficial. Es, a grandes rasgos, una reproducción de Analytics online, lo cual la hace manejable para iPad, pero no para iPhone. Además, la versión gratuita está sobrecargada de publicidad y la de pago es demasiado cara -siendo que Google Analytics es, además, gratis-. Eso sí, es de las pocas que muestra en tiempo real las mediciones.

Analytics Tiles App. Esta app simplifica, organiza y, sobre todo, da una capa de diseño muy usable. Lo que hace es organizar la información en botones que, al pincharlos, dan los detalles. Simplifica quizá demasiado, pero es bastante intuitiva y agradable. Hay una versión gratuita que limita el número de botones. En cualquier caso, sin mediciones en tiempo real.

SimplyStats Analytics. Esta app tiene un diseño agradable e interactivo, aunque visualmente es un tanto aburrida, con el azul como fondo recurrente. La posibilidad de seleccionar plazos de tiempo para medir está bien propuesta, pero es un poco confusa en el uso. Y no, tampoco hay medición en tiempo real. Eso sí, esta es completamente gratuita.

My Analytics App. Esta app es ideal si no necesitas demasiados datos: no te lo da todo, sino únicamente una comparación de los datos del día de hoy o ayer con los del mismo día de la semana pasada. Si con eso te basta, adelante, el diseño es muy agradable, y también es gratuita.

Analytics Pro. De pago, y un poco cara, pero muy completa: es una especie de volcado de Analytics online, pero dándole usabilidad y adaptándolo todo a una pantalla más pequeña. El problema es el de casi siempre: no hay datos en tiempo real, lo cual parece exigible con el precio que tiene.

Analytic. Esta hace lo que otras: lleva Google Analytics tal cual al móvil. Eso lo hace poco usable, y la verdad es que en un iPhone o iPad el choque de aspecto visual queda un poco raro. Nada de tiempo real, si vas a preguntarlo.

Audience. Para los amantes de la simplicidad y el diseño limpio esta puede ser una buena opción: da un puñado de datos, con colores personalizables y una puesta en página realmente atractiva. Eso sí, si quieres rascar un poquito más de los datos esta aplicación no te sirve.

AppStats. Como no todo son webs y blogs, también existen aplicaciones para mediciones de audiencia en aplicaciones. Si eres desarrollador, o propietario de un producto con app, puede darte buenas indicaciones de cuánta gente usa tu app, y cómo lo hace. El diseño es agradable, aunque un poco cuadriculado, con una estructura basada en Google Analytics. Eso sí, es cara.

Ego. Al parecer a esta llegamos tarde porque aunque la web sigue activa, ni la app aparece en la AppStore ni la cuenta oficial se actualiza desde hace meses. Sin embargo, el concepto con el que nació Ego es fantástico: no sólo mide cuánta gente ha visitado tu página, sino que te da datos de toda la actividad que hay a tu alrededor, desde seguidores de Twitter hasta visualizaciones de tus vídeos. Lo que hace Klout, pero de forma bastante más objetiva. Y ojo al 'claim': Ego, you're important. Sorprende que no haya seguido adelante.