Desconfía si alguien te manda una invitación para probar las llamadas de voz de WhatsApp

Con meses de retraso, WhatsApp ha lanzado sus esperadas llamadas de voz, pero de una forma muy peculiar: la nueva función solo ha sido activada para algunos usuarios y los demás tendrán que recibir una invitación para poder disfrutarla.

Esta forma de activar las llamadas de voz no solo es sorprendente, sino que, además, ha generado una nueva oleada de fraudes: algunos ciberdelincuentes han aprovechado la gran cantidad de búsquedas de invitaciones para timar a aquellos usuarios ansiosos por conocer las llamadas de voz de WhatsApp.

Si en algún momento recibes un mensaje con un enlace que supuestamente te llevaría hasta una invitación para disfrutar las llamadas de voz de WhatsApp, desconfía. El enlace presente en mensajes como "Hey, I'm inviting you to try WhatsApp Free Voice Calling Feature, click here to activate now" te llevará en realidad hasta una web que descargará en tu teléfono móvil 'malware'.

Así, se estaría aprovechando el 'boom' de búsquedas de invitaciones de llamadas de voz para extender todo tipo de 'malware'. Para no caer en la trampa, lo mejor es recordar que, por ahora, la función de llamadas de voz en WhatsApp solo está disponible para los Nexus 5 con la última versión de Android: Lollipop.