Cuando una app es tan exitosa que desborda a sus creadores: el caso de Preguntados

Tras 66 días casi consecutivos en lo mas alto del ranking de aplicaciones gratuitas de la AppStore en Estados Unidos (del 2 de diciembre al 5 de febrero, a excepción del día de Navidad) y 60 días reinando en Google Play (del 13 de diciembre al 10 de febrero), el juego Preguntados, en inglés Trivia Crack, se ha convertido en un éxito sin precedentes que ha llegado a desbordar a sus creadores.



Histórico de Trivia Crack en el 'ranking' de aplicaciones gratuitas de la App Store | Fuente: App Annie



Histórico de Trivia Crack en el 'ranking' de aplicaciones gratuitas de Google Play | Fuente: App Annie

La 'app' de la humilde desarrolladora argentina Etermax, que ya era conocida en España por Apalabrados, ha superado el tiempo que se mantuvo encabezando la misma clasificación de la AppStore la popular Draw Something (36 días), y ha dejado muy atrás a la popular Candy Crush Saga (su mejor racha entre las gratuitas de la plataforma de Apple fue de 5 días).

No sucede lo mismo cuando hablamos de ingresos, eso sí: los pagos 'in-app' siguen siendo una mina de oro para el juego de romper caramelos, que ocupa la tercera posición de la tabla en la AppStore en el momento de escribir estas líneas, solo por detrás de Clash of Clans (Supercell) y Game of War – Fire Age (Machine Zone). Trivia Crack ocupa el decimocuarto lugar. En Google Play, el vigésimoctavo.

Unas cifras de vértigo que llegan después de un largo viaje. La 'app' vio la luz en América Latina como Preguntados en octubre de 2013, y seis meses después ya alcanzaba la primera posición en Brasil, el mayor mercado de juegos 'online' de la región.

Cuando llegó a Estados Unidos con el nombre Trivia Crack, ya era la aplicación gratuita más descargada en más de 20 países del subcontinente sur. Tardó meses en despegar en el norte, a finales de 2014. Maximo Cavazzani, fundador de Etermax, cree que fueron los latinos afincados en Estados Unidos los que comenzaron a jugar con sus parientes del otro hemisferio.



Evolución de las búsquedas en Google de los términos 'Preguntados' y 'Trivia Crack'

Según Cavazzani, la desarrolladora, que tiene ya seis juegos en el mercado, es “muy rentable”. La mayor parte de sus ingresos provienen de los pagos 'in-app' y la publicidad (solo un 1% de los jugadores han pagado los 2,99 euros en iOS o 2,49 en Google Play que cuesta la versión sin anuncios).

En primavera se publicará una secuela de Preguntados, y el fundador de Etermax pretende doblar la plantilla de la empresa (que ahora mismo tiene unos 80 empleados) a lo largo de este año.

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce cuando una 'app' alcanza un éxito tan incontestable. El ingrediente secreto del juego, como muchos sabréis por experiencia, es el 'crowdsourcing', un arma muy poderosa que ha resultado ser de doble filo: los jugadores se encargan de elaborar preguntas muy pegadas a la actualidad para que esta versión moderna del Trivial se mantenga siempre fresca y no caiga en la monotonía. ¿El problema? Que cada vez hay más jugadores, más preguntas y los voluntarios (otros jugadores) no dan abasto para revisarlas.

En los últimos meses, según la compañía, los usuarios han enviado una media de un millón de aportaciones al día a la 'fábrica de preguntas' de la 'app'. Como cada una debe recibir un mínimo de cien valoraciones positivas para ser aprobada, solo 1.500 pasan el corte cada día y entran a formar parte del juego.

“Es un problema con el que no habíamos lidiado previamente”, afirma Cavazzani. “Es como edificar una casa y que un millón de personas vengan a ayudarte. Solo necesitamos una casa”. Sin embargo, tendrían material para levantar una ciudad entera y la población, cada vez mayor, comienza a frustrarse al ver como sus sugerencias caen en saco roto.

Encontrar la forma de dar salida a tantas aportaciones bienintencionadas no va a ser tarea fácil para Etermax. De momento, ofrecen incentivos a los jugadores que destinen su tiempo a revisar propuestas en forma de monedas virtuales que pueden usar para comprar 'comodines'. Parece que no es suficiente.

A medida que Preguntados crece, el problema lo hace en paralelo. ¿Llegará a morir de éxito o sabrán capear la situación? En cualquier caso, el refranero se impone una vez más: “cuanto mayor es la subida, más dura será la caída”.