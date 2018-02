¿Cuál es la mejor app para almacenar mis cosas en la Red?

La nube es uno de los mejores inventos del hombre, así os lo digo. Hace no muchos años, cambiar de PC era un problema porque, en el tedioso proceso, siempre se perdía alguna foto o documento importante. Ahora, aunque sigue siendo aburrido y lleva tiempo, los archivos están más seguros que nunca en servidores ajenos y a miles de kilómetros. Por irónico, y quizá peligroso, que esto sea, ha hecho que entendamos de otra forma las interacciones en internet y con nuestros archivos.

Pero claro, ¿dónde guardarlos para que sean accesibles, estén seguros y, sobre todo, pueda meter muchos Gigabytes de información? Pues a eso vamos.

Mis servicios predilectos, los que uso a diario y sin los cuales mi rutina estaría algo coja, son Dropbox y Drive, que probablemente sean los más populares en esto de las apps para guardar archivos. Aunque no son los únicos ni son los que más espacio dan gratis, son mis favoritos por dos sencillas razones: por la sincronización de archivos automática desde carpetas en el ordenador y por sus excelentes apps para móviles.

Dropbox es mi favorita para lo que se refiere a imágenes. Al principio la usaba para todo, pero se me quedaba algo corta de espacio y empecé a usar Drive para el trabajo (que siendo Google, muchas veces me viene bien poder enviar archivos desde ahí por Gmail directamente).

Si no tienes Dropbox en el móvil, te lo recomiendo para sincronizar fotografías: echas una foto y automáticamente (o solo por WiFi, esto se puede configurar) la enviará a sus servidores y, cuando llegues a casa, podrás verla en el ordenador o el iPad o desde el navegador en la casa de un amigo. Es cierto que Drive también sirve para esto, pero hay que pasar por Google+ y eso ya no me gusta tanto.

Lo realmente útil de Drive es que tienes 15 gigas gratis, la fiabilidad de Google a sus espaldas (quizá esto no guste a los más paranoicos) y que permite compartir archivos muy rápido por correo. Además, tiene integrado lo que antes era Google Docs y es posible crear documentos de todo tipo – este post ha sido escrito en Google Drive y compartido directamente por Gmail – y guardarlos directamente en sus servidores y en tu ordenador, de forma que nunca hay que copiar nada a ninguna parte, ni para almacenarlos ni para enviarlos a tu jefe (como este artículo, de hecho).

Más allá de los grandes conocidos

Pero saquemos los pies del tiesto. Existen muchas otros servicios estupendos. Uno de los más recientes y que más fuerte están pegando es Copy. ¿Qué harías tú con 15 gigas gratis ampliables de 5 en 5 cada vez que compartas un link específico con tus amigos, quienes también se benefician de ese espacio extra si se registran? Además, es probablemente el servicio más barato en cuanto a espacio premium y también tiene app para móviles y ordenador, por lo que puede funcionar igual que Dropbox y Drive en muchos sentidos.

Siguiente: Skydrive. Microsoft no ha hecho demasiadas cosas bien desde… hace tiempo, pero Skydrive es una grata idea. Está muy integrado con sus dos SO actuales, Windows 8 y Windows Phone 8 y para quienes (aún) utilizan Office y tengan un teléfono móvil con WP8, probablemente sea la mejor solución.

Microsoft quiere ampliar a lo bestia las funcionalidades del servicio, que es gratis y tiene bastante espacio, así que lo mismo se convierte en un buen competidor de aquí a unos meses. Y si sigues usando Hotmail, ahora reconvertido a Outlook, como principal servicio de email, sí deberías usar este.

Otro contendiente, en este caso uno bien gordo: MEGA. El servicio creado por Kim Dotcom como alternativa “legal” a Megaupload es una barbaridad en lo que a espacio se refiere: 50GB gratis para todos sus usuarios. No tiene software para ordenador, lo cual es un inconveniente, pero sí para Android (lo siento, iOS), así que lo mismo os interesa si necesitáis espacio a lo grande. Yo guardo ahí álbumes de fotos y música, por ejemplo, y no lo llevo ni por la mitad.

Estos cinco servicios son solo algunos de los más populares. Me dejo muchos, como Box, que es uno muy famoso aunque algo anticuado ya, el mismísimo iCloud, que prácticamente solo es útil para usuarios de iOS y Mac, Amazon Cloud Drive, centrado en la fotografía, y muchos otros más.

Al final, lo importante es tener bien claro para qué se necesita ese espacio seguro y en la nube y buscar la aplicación adecuada. ¿Necesitas mucho espacio? Mega, o pagar una mensualidad. ¿Fotografías? Amazon o Dropbox. ¿Uno adaptado a tu móvil? iCloud, Skydrive o Drive. Para gustos, las aplicaciones.