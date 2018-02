¿Te cruzaste al amor de tu vida y temes no volverlo a ver? Encuéntralo con Happn

Vas caminando por la calle con la vista perdida, levantas la cabeza y ahí está. Vuestras miradas se encuentran y, por alguna razón, sientes esa complicidad especial… No ocurre todos los días, pero cuando pasa te encantaría tener el valor de pedirle su número de teléfono, ¿verdad?



La posibilidad de engaño se reduce también porque es obligatorio conectar tu cuenta a un perfil de Facebook (Puedes estar tranquilo: Happn no publicará absolutamente nada en tu muro de la red social).

Y si te parece demasiada coincidencia que tu media naranja pase por tu lado y casualmente disponga de esta aplicación, te sorprenderá saber que más de cinco millones de personas se la han descargado ya en su móvil.

¿Cómo funciona Happn?

Una vez descargada la aplicación, su uso es muy sencillo: Una línea de tiempo te indica a qué hora y cuántas veces te has cruzado con un miembro de Happn.



Desde ahí podrás acceder a su perfil, donde además de ver sus fotografías y conocer otros datos como su nombre, edad y profesión, comprobarás con la ayuda de un mapa en qué punto os habéis cruzado.



¿Qué hacer si te interesa alguien?

Tienes dos opciones:

- Para vergonzosos: Puedes enviarle un 'me gusta' secreto. Si no es recíproco, la otra persona nunca sabrá que se lo has mandado. Si también le gustas, la app os avisará de la coincidencia.

- Para decididos: Si no quieres dejar pasar la oportunidad, puedes mandarle un saludo y hacerle ver tu interés sin que la otra persona se haya manifestado aun.



¿Miedo a perder tu intimidad?

La localización del usuario es absolutamente invisible para los otros miembros. Happn sólo registra los momentos en que se ha producido un cruce con otro usuario, pero no avisa del lugar en el que te encuentras minutos más tarde.



Si llevas toda la vida esperando un flechazo, Happn te lo pone fácil. La aplicación es gratuita y está disponible en App Store, Play Store y Windows Store.