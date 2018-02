Cooliris: así es la app que quiere revolucionar Yahoo (y quizá Flickr)

En un mundo en el que la tecnología cambia casi de un día para otro, los gigantes pueden dejar de serlo también de un día para otro. Por eso, las grandes compañías tecnológicas están obligadas a reinventarse a diario y apostar por la innovación dentro de todos sus desarrollos.

Uno de los mejores ejemplos, junto a Google, Apple o Facebook, es el de Yahoo, que en los últimos años ha adquirido diversas empresas con la seria intención de seguir innovando dentro de la compañía. Ya lo está intentando con Flickr, a cuyos mandos ha puesto al español Bernardo Hernández, y ahora ha dado un nuevo paso en este sentido.

Compra una empresa de aplicaciones fotográficas

El último movimiento ha sido, de nuevo, una compra. Yahoo se ha hecho recientemente con el 100% de Cooliris, una startup estadounidense que hace desarrollos tecnológicos de todo tipo pero, sobre todo, centrados en herramientas fotográficas.

Desde su nacimiento, Cooliris ha llevado a cabo aplicaciones de todo tipo. La primera en destacar fue Piclens, una herramienta que, partiendo de un desarrollo visual basado en la fotografía, te permitía hacer varias cosas: desde configurarte un listado multimedia de prensa (algo a medio camino entre Google News y Flipboard) hasta hacer compras por internet.

Sin embargo, la verdadera explosión de Cooliris llegó hace no demasiado tiempo con Beam it, una aplicación de mensajería instantánea (basada en el desarrollo de Piclens) que te permite chatear con todos tus contactos, pero que, además, y como no podía ser de otra manera, tiene la fotografía como punto clave. Y esta ha sido precisamente la aplicación que llamó la atención de Yahoo, que ha decidido hacerse con la compañía e integrarla dentro de sus servicios.

¿Al auxilio de Flickr?

En principio, desde Yahoo se asegura que Beam it/Cooliris funcionará dentro de Yahoo pero de manera aislada, sin ser absorbida por ninguna otra herramienta. Sin embargo, parece más que evidente que antes o después pasará a formar parte del desarrollo de Flickr, que, pese a los últimos intentos de reanimación, sigue sin dar los resultados esperados por muchos.

De hecho, hace tiempo que Flickr lucha por mantener y retener a sus usuarios y evitar que se vayan a Instagram, que ahora está en manos de Facebook, o a 500px. Una de las últimas iniciativas de Yahoo, además de renovar la app de Flickr, fue lanzar Flickr Marketplace, una herramienta con la que la plataforma pretende ofrecer a todos sus usuarios las facilidades necesarias para que estos puedan monetizar sus fotografías: vendiéndolas, cediendo su uso, reservando algunos derechos... Un movimiento con el que Flickr lucha directamente con 500px, que desde hace tiempo también permite que sus usuarios puedan monetizar las fotografías que suben a su red social.

El tiempo nos dirá si Cooliris es la solución que necesitan Yahoo y Flickr. Lo que está claro es que la tecnología que desarrolla es muy, pero que muy interesante.