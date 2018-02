Cómo revocar acceso a terceros en las principales redes sociales y apps

El asalto a tu privacidad de las aplicaciones de terceros ha sido muy comentado por culpa de Uber, que según informaciones de 'The New York Times', podría haber estado espiando, identificando y clasificando a los usuarios de Apple incluso después de que estos hubieran eliminado la aplicación de su iPhone.

Otro escándalo reciente lo ha protagonizado Unroll.me (del que hablamos en su momento cuando parecía una buena idea), un servicio que permite eliminar las suscripciones de tu email. El cometido es loable, pero en sus condiciones de uso (que nadie se lee) advertía de que iba a usar la información a la que accede en tu bandeja de entrada para recolectar datos y venderlos a empresas de publicidad y marketing.

Viendo cómo está el percal quizá sea un buen momento de pasarse por los servicios que más uses y ver a quién has dado permiso que hurgue en tus cuentas y -sobre todo- a qué tipo de información has dado acceso. Porque es aceptable que Google o Facebook vendan anuncios como parte del servicio gratuito que ofrecen, pero que aparezcan chupópteros alrededor no mola nada.

Evernote

En la versión Web tienes que abrir tus ajustes (esquina inferior izquierda) e ir a 'servicios conectados' para ver quién tiene acceso a tus notas. Es muy útil aprovecharlas uniendo el servicio a terceros, pero mejor que estén verificadas en su Appcenter.

Google

Tienes que acceder a la web myaccount.google.com, o hacerlo desde tu foto de perfil de Google, y seguir la siguiente ruta en el menú lateral izquierdo: 'Inicio de sesión y seguridad' > 'Aplicaciones y sitios conectados a tu cuenta'. Ahí puedes comprobar a cuál de los muchos servicios de la compañía tienen acceso apps como WhatsApp o cualquiera en la que hayas usado tu cuenta de Google para iniciar sesión. Echa un vistazo aquí si necesitas mejorar la gestión de tus datos en Google.

Facebook

En la página de inicio tienes que desplegar el menú de arriba del todo a la derecho y seleccionar 'Configuración' > 'Aplicaciones' para después desplegar todas las apps que tienen acceso a parte de tu información. Si quieres hacer una revisión de tu privacidad lee este artículo.

Instagram

La red social nativa para smartphones sólo te deja controlar tu perfil desde la web, que a lo mejor casi nunca has usado ya que es bastante sosa. En los ajustes de tu perfil tienes que entrar en 'Aplicaciones autorizadas' y ver el nombre del servicio asociado, la descripción y los permisos que les has concedido. Para quitar estos últimos sólo tienes que pulsar en 'Revocar acceso'.

LinkedIn

La red social de profesionales rediseñó sus ajustes hace unos meses y puedes consultar la información a la que nos estamos refiriendo en el apartado 'Cuenta' en los ajustes de 'Socios y terceros', pudiendo gestionar la transmisión de datos con estos servicios.

Twitter

En tu perfil tienes que ir a 'Configuración' > 'Aplicaciones' para revocar el acceso a servicios que no quieras que se sigan conectando a tu cuenta, además de poder ver la fecha en el que concediste dicho acceso. Además, puedes mejorar tu seguridad en Twitter con estos diez consejos.