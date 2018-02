Cómo evitar en Facebook que sepan si has leído un mensaje de chat

A veces, que la otra persona vea que has leído su mensaje es un incordio. El ‘Visto 12:50 pm’ que aparece en las conversaciones privadas de Facebook puede ocasionar más de un contratiempo dependiendo de quién esté al otro lado y de su intransigencia.

Pero existen varias formas de evitar ese ‘Visto’ acusador en una conversación privada de Facebook.

Cuando WhatsApp estableció su ya famoso doble check azul muchos fueron los que despotricaron contra el servicio de mensajería, tildando el movimiento de invasión de la privacidad y recurriendo a otros argumentos elevados para criticar la medida. Aunque a la mayoría de la gente lo que le molesta es no tener escapatoria para hacerse el sueco cuando no le interesa contestar a un mensaje.

Tan intenso es este deseo de hacernos los suecos sin tener que dar explicaciones que al minuto de lanzar WhatsApp su nueva funcionalidad ya había gente proponiendo soluciones para evitar la delatora marca azul. Todo este revuelo pese a que ya existían otros servicios que avisaban cuando el destinatario del mensaje lo leía. Como por ejemplo Line, que no se anda por las ramas. Aquí no te escapas, porque cuando salió el doble check azul había gente que no sabía lo que era, pero todo el mundo sabe lo que significa ‘Leído’ cuando aparece al lado de un mensaje, ya sea en Line o junto a un post-it en la nevera.

En Facebook ocurría lo mismo. Desde hace tiempo la red social marca el último mensaje que has mandado en una conversación de chat con un ‘Visto’, especificando la hora o el día en que se leyó. Esta delación se puede evitar con ayuda de un poco de software. Una de las formas más sencillas de hacerlo es instalando la aplicación de Facebook ‘Unseen’.

Solo hay que iniciar sesión en Facebook, poner en la caja de búsquedas Unseen y el acceso a la aplicación aparecerá inmediatamente. El software se instala en tu cuenta y no permite que aparezca el ‘Visto’ a los demás cuando lees un mensaje. La aplicación ofrece un control total en este aspecto. Cuando quiera el usuario puede marcar manualmente el mensaje como leído para que su interlocutor reciba el ‘Visto’. Todo con tal de parecer menos sospechoso y poder plantar la excusa de “vaya, lo leí a las 17:47. ¿No te lo puso Facebook?”.

Si no queremos instalar nixnguna aplicación en Facebook también se puede evitar la marca delatora mediante un plug-in en el navegador. Adblock Plus, el complemento disponible para los navegadores mayoritarios que elimina la publicidad de las páginas web, incorporó recientemente un filtro para los mensajes de Facebook. Con lo que los usuarios que tengan instalado el plug-in solo tienen que pinchar aquí para añadir esta funcionalidad, que eliminará automáticamente los ‘Visto’ de sus conversaciones.

En realidad lo que hace la nueva funcionalidad de Adblock Plus es impedir que se ejecute la siguiente URL:

facebook.com/ajax/mercury/change_read_status.php$xmlhttprequest

Así queda sin efecto la function delatora de Facebook. Eso sí, la solución de Adblock Plus solo es válida en ordenadores, no sirve para dispositivos móviles.

Para instalar AdBlock Plus desde el principio basta con dirigirse a su web oficial y pinchar en el botón de instalación (el sitio reconoce de forma automática el navegador del usuario). Una vez en marcha el complemento y habiendo añadido el filtro para Facebook, este se puede activar o desactivar a placer. Para ello solo hay que pinchar en el icono del plug-in, en la parte superior derecha de la pantalla, ir a ‘Opciones’ y marcar o desmarcar la casilla ‘Message “seen” Remover for Facebook’.

Eso sí, debes saber que AdBlock Plus ralentizará tu navegación. No todo es perfecto