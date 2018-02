Cloak, la app para evitar encuentros incómodos con gente que no quieres ver

Venga, una de tópicos: internet ha derribado las fronteras y las redes sociales han hecho posible que personas de un extremo a otro del planeta estén conectadas entre sí. El concepto de “amigo” se ha ensanchado para acoger nuevas acepciones relacionadas con Facebook, Twitter y otras comunidades en la que vínculos y relaciones son distintos. Ahora llamamos 'networking' a lo que toda la vida hemos llamado 'hacer contactos'. Y así podríamos seguir...

Pero no. Hay cosas que nunca cambian. El vecino pesado del quinto te sigue dando la tabarra de mala manera en el ascensor y, si pudieras, te tirarías en marcha. Aquel chaval graciosete que iba contigo a clase se ha convertido en un cansino que se tira media hora hablando (él solo) cada vez que te lo cruzas por la calle. Y tu ex... En fin, de tu ex no quieres saber absolutamente nada.

Todos necesitamos nuestro espacio, que unos días es más amplio y otros días más estrecho. La soledad es muy mala, pero mejor solo que mal acompañado. Hasta el más afable de los humanos de cuando en cuando tiene prisa y solventa un cruce por la calle con un acelerón y el típico “venga, hasta luego”.

Admítelo: si hubieras sabido que determinados encuentros casuales (o choques fortuitos) se iban a producir, los hubieras evitado ¿Y si fuera posible? ¿Y si a partir de ahora pudieras tener controlados a los plastas y supieras en cada momento dónde están para mantenerte a varios kilómetros de distancia? Amigo, no eres el primero que tiene esta asocial fantasía. Te presentamos Cloak, la app pensada para evitar esos encuentros incómodos con tu amigo el pesado.

(Aviso: de momento está solo para iOS...)

¿En serio? Cuéntame más

Mientras el 99% de las redes sociales tienen como objetivo conectar a las personas, este insólito servicio tiene justamente la misión contraria: hacer que sea más fácil huir de alguien como de la peste. Cloak utiliza datos públicos de localización publicados por tus supuestos 'amigos' en otras plataformas (de momento Instagram y Foursquare) para determinar dónde se encuentran y poner a tu disposición esos valiosos datos.

Si crees que con esto es suficiente para mantenerte alejado de indeseables, espera, que aún queda lo mejor. La aplicación cuenta además con un sistema de alertas que te avisan cuando alguno de esos contactos indeseados anda cerca. Ideal para jugar al escondite.

Cloak es la primera “red antisocial” (autoproclamada) de la que tengamos constancia, aunque tiene hermanas mayores igual de peculiares. Uno de los 'padres' de la 'app' es Chris Baker, antiguo director creativo de Buzzfeed, al que el programador Brian Moore se ha unido en su cruzada por llenar la AppStore de aplicaciones con un toque ermitaño.

El pasado reciente de Baker está trufado de ideas misantrópicas y/o con mala leche. A saber:

- Un 'bot' con el que solo deberías chatear si quieres tener una conversación incómoda.

- Una campaña para mandar a M. Night Shyamalan de vuelta a la universidad

- Una herramienta para vandalizar perfiles de Facebook mediante la técnica conocida como 'letterbombing': tú y tus amigos dejáis un buen número de mensajes en el muro de otra persona y después cambiáis vuestras fotos de perfil por letras que dan lugar a un mensaje tocapelotas.

- Una iniciativa para saturar los sistemas de cibervigilancia de la NSA.

- Una web elitista a la que solo pueden entrar personas con perfil verificado en Twitter (es decir, famosos).

- Una extensión que sustituye las fotos de los bebés de tus amigos por gaticos en Twitter y en Facebook.

- 'Hate With Friends', una web para descubrir con qué contactos de Facebook te odias mutuamente.

Sí, son todo acciones de marketing, pero está claro que el tipo tiene fijación por cierto tipo de ideas transgresoras y definitivamente asociales. ¿Y Cloak? ¿Es otra campaña? De momento parece que la app va en serio, pero con este personaje vaya usted a saber...

Por cierto, le hemos reservado la reflexión final de este artículo:

“Twitter y Facebook son como ascensores abarrotados donde estamos todos apretujados... Creo que las cosas anti-sociales están en auge. Vais a ver cada vez más y más proyectos de este tipo”.

Palabra de huraño.