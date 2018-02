Cinco cosas que tus contactos de WhatsApp odian que hagas

Qué bien está WhatsApp, ¿eh? Con lo duro que era gastarse dinero en los SMS, la mensajería gratuita es toda una bendición. Sin embargo, aunque a ti te parezca una época de maravilla y color, algunos de tus contactos pueden acabar odiándote ¿Por qué? Por algunas de tus prácticas, que acaban sacándoles de sus casillas.

¿Quieres comprobar si eres un contacto cansino? Si haces varias de estas cosas, lo eres. Por favor, deja de hacerlas cuanto antes:

1.- No contestar o hacerlo de manera brusca. Vale, seguro que hay muchos momentos en los que alguien te escribe con ganas de charleta y tú estás ocupado. Hazle saber que no puedes hablar, pero tampoco lo dejes con un palmo de narices. Cúrrate un poco más los mensajes 'disuasorios', anda.

2.- Darle al intro cada tres palabras. Por si acaso no lo sabías, Whatsapp no es un poema, con lo que no estás obligado a distribuir tus publicaciones en verso ni a que todos los versos tengan el mismo número de silabas. Si quieres decirle a tu contacto algo que va dentro de una misma frase, escribe la frase entera y después dale a enviar. Si le das a enviar cada tres palabras, no solo le sacarás de quicio, sino que harás que su móvil reproduzca una serie de sonidos continuos que no van a gustar a nadie.

3.- Meterles en todo tipo de grupos. Qué divertidos son los grupos de WhatsApp, ¿eh? Con 150 personas hablando a la vez y sin parar de mandar mensajes las 24 horas del día. Vale, los grupos se pueden silenciar, pero sé un poco prudente a la hora de meter a tus contactos en cien tipos de grupos con otras 50 personas. A lo mejor tú no tienes nada mejor que hacer, pero quizá ellos sí.

4.- No escribir como Dios manda. ¿Se puede saber por qué en WhatsApp escribes como si tuvieses 12 años? Vale, no pretendemos que formules oraciones subordinadas y hagas una redacción exquisita, pero hombre, mantén un poco las formas. Si en tus emails escribes bien, en WhatsApp no tienes por qué dejar de hacerlo.

5.- Martillear con el 'double check'. ¿Eres de esos pesados (pero pesados pesadísimos) que se pone a investigar la última hora de conexión de un contacto y a recriminarle que no te haya contestado cuando ha estado conectado y tu mensaje tiene 'double check'? Vale, vamos por partes: para empezar, a estas alturas de vida ya deberías saber que, al contrario que el de Telegram, el 'double check' de WhatsApp no significa que el mensaje haya sido leído, sino recibido:

En cualquier caso, imaginemos que tu mensaje tiene 'double check' y el contacto ha estado conectado después de esa hora, con lo que probablemente lo haya leído. A menos que le preguntases algo importante, quizá tu contacto no está tan enganchado a WhatsApp como tú. Relájate si no quieres acabar chateando contigo mismo.