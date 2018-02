Cinco apps para superar la vuelta al trabajo

Sí, ya hemos vuelto todos al trabajo. Excepto los que no lo tienen -ánimo- o los que reservaron sus vacaciones para estas fechas, que estuvieron listos, hay que reconocerlo. Pero, salvo contadas excepciones, lo normal es que a día de hoy casi todos hayamos vuelto ya a la rutina del trabajo diario

Y la rutina es lo que tiene: no sólo es monótona, sino que también se presenta como una cuesta arriba que no siempre somos capaces de asumir. Si ves que no estás pudiendo adaptarte a tus hábitos tradicionales y la 'vuelta al cole' te está costando más de lo esperable, no te preocupes: te traemos cinco aplicaciones móviles que te echarán un cable dentro de tu tarea de reinserción en el mundo real.

1. Sleepbot

Una de las cosas que seguramente más te haya costado es volver a los madrugones habituales. O, al menos, volver a levantarte a una hora más o menos decente. Si este es tu caso, te recomendamos que le eches un ojo a Sleepbot.

Sleepbot es un despertador, claro está, pero sus funciones van mucho más allá. Esta aplicación también es capaz de medir tus horas de sueño y hacerte recomendaciones sobre a qué hora acostarte. Además, te introducirá nuevos (y buenos) hábitos, como técnicas para relajarte o levantarte de la cama lo suficientemente descansado.

2. MacBreakZ

Si eres de esas personas que se pasan el día sentadas en una silla delante del ordenador... pues oye, qué suerte la nuestra, porque podría ser peor y que tuvieses que ganarte la vida picando piedra o subido en un andamio. Eso sí, trabajar sentado tiene sus complicaciones, como el agotamiento mental, la falta de desconexión y las malas posturas.

Por eso te interesa MacBreakZ, una app para iOS que te inserta en una serie de hábitos para organizarte mejor en el trabajo y descansar. Con esta aplicación puedes programar los descansos, evaluar tu tiempo de trabajo diario y adoptar la postura perfecta para no acabar el día con un terrible dolor de espalda.

3. Wunderlist

Las 'stores' de los sistemas operativos móviles están llenas de aplicaciones que te ayudan a ser más productivo y, sobre todo, más ordenado en tus tareas diarias. Una de ellas es Wunderlist, con la que vas a poder programar todas las labores de tu trabajo, marcarte metas y cumplirlas. Ojo: también te puede venir muy bien para las tareas diarias relacionadas con tu propio hogar o con la conciliación familiar y laboral.

4. Endomondo

¿Antes de las vacaciones eras una de esas personas que hacían ejercicio a diario y ahora te cuesta reengancharte? O, aunque nunca hicieras ejercicio, ¿estás pensando en empezar a hacerlo ahora? En cualquier de esos casos, te recomendamos Endomondo.

Con esta app no sólo vas a poder planificar y medir tu ejercicio y actividad física diaria: además, si eres novato en esto, la aplicación también te sugerirá rutas en función de tu geolocalización y del tipo de ejercicio que quieras hacer.

5. Busuu

La 'vuelta al cole' es uno de los mejores momentos para proponerte nuevas metas, y entre ellas siempre está la de aprender inglés, mejorar el que ya tienes o incluso adentrarte en cualquier otra nueva lengua. Te recomendamos que uses Busuu, quizá uno de los mejores servicios para conseguirlo.

Quién sabe si gracias a los idiomas podrás encontrar un trabajo perfecto que te pueda hacer prescindir de todas las demás apps que te hemos recomendado...