Cinco apps imprescindibles para tus salidas nocturnas esta Navidad

Qué bien la Navidad, ¿eh? Los regalos, la familia, el cuñado, las comidas... y sí, las salidas nocturnas.

Porque otra cosa no, pero si hay algo que abunda estos días son las salidas por la noche que, a menudo, se acaban complicando: con los amigos, con los compañeros de trabajo, con los compañeros de cuando ibas al colegio, con cualquiera-que-se-tercie...

Y oye, está muy bien que estos días salgas de fiesta como si no hubiera un mañana, pero haznos un favor y sé precavido. Y en este sentido, tu móvil puede ser un gran aliado: te presentamos cinco apps que no pueden faltar en tu smartphone estos días

1. Reserva de restaurantes

Lo típico que vas a cenar con unos amigos a los que no sueles ver y, a pesar de que lleváis no sé cuántos meses organizando la cena, al final no hay nada cerrado: ni el sitio, ni la hora, ni cuánta gente va a ir en total... Y ya sabes que reservar a última hora estos días es algo muy complicado, con lo que la aventura de salir a un restaurante a ver si tienen sitio puede salirte muy mal.

Si te encuentras en esa circunstancia y necesitas encontrar un sitio la misma tarde, te recomendamos El Tenedor, una aplicación que te permite encontrar un restaurante y gestionar la reserva. A lo mejor tienes que buscar entre varios sitios, pero al final lo harás todo mucho más rápido.

Y si aún así seguís sin encontrar nada pero alguno de los amigos tiene una buena casa nunca es descartable que pidáis buena comida a domicilio. Y entre las múltiples opciones puedes encontrar Just Eat, Take Eat Easy o La Nevera Roja.

2. Apps de taxis

Si la noche ha acabado más tarde de lo que habías previsto no hagas el idiota y deja el coche de lado, anda. Lo malo es que quizá parar un taxi por la calle se convierta en una misión imposible, pero siempre puedes optar por las apps para pedir uno: mytaxi, Hailo y pidetaxi.

Y si los taxis no te gustan y prefieres algo medianamente más sofisticado (y más caro, ojo), siempre puedes recurrir también a Cabify.

3. Apps para ligar

Todos somos adultos, ¿verdad? Estas noches también están para ligar. Sobre todo si estás en una ciudad que no es la tuya -aunque si estás en la tuya, también-. El asunto es que estas noches suelen prestarse a ello.

Y aquí, amigo/a mío/a, las posibilidades son casi infinitas: Tinder, Grindr, Badoo, Happn, Lovoo, Adopta un tío, Groopify... te guste el estilo que te guste, si quieres un aquí-te-pillo-y-luego-ya-veremos, el abanico de apps que te ayudarán a conseguir este fin es más que variado.

4. Apps para hacer planes

Si vas a pasar estas fiestas en una ciudad que no es la tuya (o si tus amistades no son las más divertidas del mundo y a nadie se le ocurren planes), tranquilo: también existen aplicaciones en las que puedes reunir a tus amigos o buscar a gente con la que proponer y hacer planes concretos en grupo.

Aquí el abanico también es amplio: Fever, Vamos, ViveZone, Qhaceshoy, What's Red... no será por falta de apps, desde luego.

5. Apps para medir el alcohol

Lo repetimos: si la noche se lía más de lo que esperabas, déjate de idioteces y no cojas el coche. Pero si tienes que cogerlo y tienes dudas sobre tu estado, algunas apps (con gadget incluido, no te creas que esto funciona por telepatía) pueden ayudarte a medir tu nivel de alcohol.

Aquí te vamos a recomendar una en especial: Alcohoot, una app de la que ya te hablamos en su momento y que viene a ser, en su función, una de las mejores del mercado para decidir si puedes conducir o debes coger un taxi.