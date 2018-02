Booyah, una app que añade videollamadas a WhatsApp

Las llamadas llegaron a WhatsApp en 2015 y en 2016 está previsto que lleguen las videollamadas. Lo tenemos previsto los usuarios, los portales de internet y otras fuentes no oficiales, pero lo cierto es que todas las señales apuntan a un aterrizaje inminente. Una filtración a finales del pasado año ya mostraba supuestas capturas de esta nueva funcionalidad.

Llegarán pronto, pero no han llegado tan pronto como Booyah. Esta aplicación permite conectarse con tu cuenta de WhatsApp y hacer videollamadas a través de ella.

Los creadores se este software, Rounds Entertainment, ya habían creado antes una aplicación que conectaba con tu cuenta de Facebook y te permitía chatear con tus contactos, y como ahora Facebook ya cuenta con un muy bien consolidado Messenger, estos desarrolladores han decidido apostar por otro nicho del conglomerado que forma la compañía dirigida por Mark Zuckerberg. En este caso se trata de WhatsApp y de sus videollamadas, la última de las piezas importantes que quedan para completar el puzzle del servicio de mensajería.

Booyah ha entrado con fuerza, porque no sólo permitirá realizar videollamadas, sino que estas puedan ser grupales. Y eso no es poca cosa: a Skype le costó lo suyo implementar las videollamadas en grupos, mientras que el Hangouts de Google presumía de ello con orgullo.

Habitualmente las videollamadas en grupo se perciben como una funcionalidad dirigida sobre todo a entornos profesionales, pero quién sabe si con su irrupción en WhatsApp podrán llegar a ser el nuevo entretenimiento que nos depara el móvil en este nuevo año. No hay que olvidar que los contestadores automáticos (¿alguien se acuerda de ellos?) eran en principio para recoger mensajes importantes destinados a una empresa fuera del horario laboral. Con WhatsApp se transformaron en enviarle un audio a tu amigo contándole que no puedes escribir porque vas caminando y llueve y que luego lo llamas porque no te gustan los audios para contar cosas (más o menos).

Parece que Booyah se le ha adelantado por la derecha a WhatsApp, aunque de momento el servicio de mensajería no le ha dado demasiada importante. La aplicación, que ya está disponible para iOS y lo estará pronto para Android, tiene difícil puede suponer una amenaza para uno de los niños mimados de Zuckerberg. Incluso puede que ante el cercano lanzamiento de sus propias videollamadas, WhatsApp permita a Booyah explorar este terreno y le deje hacer de conejillo de Indias.

Si las videollamadas funcionan bien con Booyah, sin duda WhastApp se lanzará a la piscina cuanto antes. Y si no es así habrá que esperar un poco más hasta verlas como funcionalidad nativa. Eso sí, mientras tanto ojo con caer en estafas de este tipo, que usan el reclamo de las videollamadas para engatusar a los ingenuos.