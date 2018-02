BlackBerry Messenger y otras alternativas a Whatsapp

Whatsapp funciona mal y no es seguro, pero no podemos dejar de utilizarlo. ¿Por qué? Muy sencillo: porque nadie deja de usarlo. Hay alternativas, pero en España esta aplicación domina el mercado y se puede encontrar en prácticamente todos los teléfonos iOS, Android, Windows Phone y BlackBerry. Pero no siempre fue así.

Los canadienses tienen su propio servicio de mensajería, que durante muchos años fue, junto al teclado físico, uno de los motivos por los que hacerse con un terminal de BlackBerry (entonces, RIM). Sin embargo, la aplicación perdió relevancia, como la perdieron los teléfono de la empresa, y poco a poco cedió terreno ante otras herramientas similares. Su principal ventaja, la seguridad, no era suficiente para competir contra opciones multiplataforma.

Hubo muchos rumores a lo largo de los años, pero hasta el 14 de mayo de este 2013 BlackBerry no anunció lo que todos esperábamos: BlackBerry Messenger llegaría a iOS y Android. La firma se encontraba en una situación más que delicada mientras competía con Windows Phone por ser el tercer sistema operativo móvil y no podía obviar que su aplicación es uno de sus principales activos.

La llegada de BlackBerry Messenger ha sufrido diversos retrasos. El último, el 21 de septiembre, cuando la avalancha de usuarios registrados tras filtrarse la app antes de tiempo hizo que la compañía tuviese que posponer el lanzamiento oficial. Por el momento no hay una nueva fecha, aunque no debería tardar mucho, a pesar de la convulsa situación en la que está la empresa tras recibir una oferta de compra por parte del consorcio Fairfax Financial.

Cuando llegue se convertirá automáticamente en una de las mejores alternativas a Whatsapp. BlackBerry Messenger no tiene que demostrar nada, porque ya lo ha hecho, y cuenta con un público entregado y expectante. Eso sí, se tendrá que enfrentar a dos retos: que la infraestructura aguante y, sobre todo, conseguir el interés del mercado. Cuando se filtró la aplicación se registraron más de un millón de perfiles en 8 horas, pero es un número irrisorio comparado con los que maneja Whatsapp. En este sentido, cuenta con la ventaja de que el dominio de este servicio no es global y en países como Estados Unidos apenas tiene relevancia. En cualquier caso, tienen mucho camino por recorrer.

Otros rivales

Además, no hay que olvidar que se encontrarán con más rivales por el camino. El que más ruido ha hecho en los últimos meses ha sido Line, que aprovechó muy bien una época en la que los servidores de Whatsapp fallaron mucho.

La empresa japonesa ofrece prácticamente lo mismo, pero con la posibilidad de utilizar una versión de escritorio (es decir, se puede usar desde el ordenador) y con pegatinas. Estos enormes emoticonos tienen dos funciones. Por un lado, expresan emociones con imágenes que van de lo hilarante a lo incomprensible, por otro, alejan los rumores y las habladurías: nadie piensa que Line venda información personal, porque todo el mundo sabe que sus ingresos provienen de la venta de 'stickers' o de los acuerdos para lanzar líneas de pegatinas patrocinadas.

Puede parecer una tontería, pero como poco se trata de una tontería que sedujo a Facebook. La red social con más usuarios del mundo siempre había sido una alternativa a Whatsapp, pero con su renovada aplicación de mensajería, lo es todavía más. En ella también se pueden usar pegatinas y también es multiplataforma. El problema es que Facebook levanta sospechas y hay mucha gente que no quiere crear un perfil o utilizarlo para sus conversaciones. El espionaje de la NSA no ha ayudado a mejorar esta imagen.

Así pues, la situación es compleja, pero no imposible. BlackBerry Messenger tiene lo que hace falta para convertirse no sólo en un rival de Whatsapp, sino en la aplicación a batir. Pero para ello tiene que demostrar que puede hacerlo y, además, debe lograrlo en un momento en el que su futuro es una incógnita.