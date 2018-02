Así se activan las nuevas funciones de seguridad en tus chats de Facebook

La seguridad de nuestras conversaciones es un tema que preocupa, aunque no siempre le demos una importancia excesiva. Siguiendo la estela de WhatsApp, Messenger comenzó en julio las pruebas para reforzar la privacidad de sus conversaciones, ofreciendo el máximo nivel de encriptación.

Ahora acaba de extender esta opción al resto de usuarios y la compañía no ha hecho mucho ruido para anunciar la medida, así que probablemente te estés enterando por nosotros y no por una notificación en tu teléfono. Tranquilos, te explicamos en qué consiste, cómo activarlo y qué limitaciones tiene.

En qué consiste

El cifrado de extremo a extremo es la manera más segura, que no infalible, de que tus mensajes estén a salvo de los hackers, un proveedor de internet, los servicios de inteligencia e incluso la propia plataforma. El contenido se cifra en el dispositivo de origen, se envía encriptado y se descifra una vez se reciba en el teléfono del receptor.

En teoría nadie podría descifrar el contenido del mensaje, aunque en la práctica podemos decir que no nos hemos caído de un guindo y mucho menos en la era 'post Snowden'.

Cómo activarlo

La música no suena mal, lo que falla es la letra, en este caso la forma chapucera de implementar esta funcionalidad. No es tan fácil como elegir en los ajustes de la app ‘conversaciones secretas’, porque tendrás que activar la opción secreta manualmente en cada charla. Elige un nombre de tu lista y selecciona el botón de la ‘i’ con un circulito para comenzar una charla cifrada. Poco intuitivo, ¿verdad?

La otra opción es seleccionar el ‘+’ grandote que te aparece en la esquina inferior derecha cuando entras en la app. Selecciona ‘escribir mensaje’, elige la cerradura en la parte superior y elige un contacto. ¿Te vas a acordar de hacer esto cada vez que quieras un poco de privacidad?

Las limitaciones

Si se citan las limitaciones todas seguidas no parecen tantas: no está disponible para la versión web ni para Windows Mobile, no incluye los vídeos, gifs, juegos, aplicaciones, stickers, ni tampoco las nuevas funciones que Facebook va introduciendo (o copiando por ahí).

Ni siquiera están incluídos los grupos de chat, así que la experiencia con una conversación secreta en Messenger se parece más a la primera versión del difunto Messenger de Microsoft que a una app de mensajería móvil de 2016. ¡A ver si los señores de Facebook se van poniendo las pilas!