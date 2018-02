Las apps mejor diseñadas para Android

Ahora que Android ha dado su siguiente paso y va a lanzar su versión 4.4, no estaría de más repasar su trayectoria. La puedo resumir de forma muy breve: Andriod era un SO feísimo que ha terminado siendo más bonito que todas las cosas, como me decía mi madre. Es por eso que vamos a rendir homenaje con algunas de las aplicaciones mejor diseñadas, vamos, aquellas que no solo son atractivas visualmente sino que el componente estético se mezcla la usabilidad.

A diario, yo hago dos cosas muy importantes: escucho música y pierdo el tiempo. Y lo hago con dos aplicaciones que cada vez son más fáciles de usar y más preciosas. En el primer caso, el de la música, hablo de Spotify. La app del logo verde no solo combina sus típicos colores sino que posiblemente tiene las opciones más claras del mundo a la hora de saber cuándo se consumen datos, qué canciones tienes bajadas y si estás en modo desconexión. Y claro, es preciosa de usar.

En el segundo caso hablo de Tumblr. Esta red social no se usa lo suficiente en España, no me preguntéis por qué, y por tanto no se admira lo suficiente lo fluido y genial de su diseño, sobre todo para tratarse de una portada donde se suceden cientos de fotos y gifs animados sin inmutarse. Tu conexión de datos sí lo hará, pero eso no es culpa de la app, claro. Ahora que los menús son más claros, que las notificaciones se ven en su propia pestaña y que la animación para crear nuevos post, ‘favoritearlos’ o ‘reblogearlos’ es monísima, no tengo excusa para no usarlo durante 24 horas al día. Ay.

Puesto que hablo de Tumblr, también debería hablar de Pinterest, que no lo uso tanto porque no es mi estilo (y porque apenas hay gifs de gatos) pero tiene una aplicación preciosa y que se adapta muy bien a tabletas, algo que por desgracia no se puede decir de todas las apps de Android. Solo con moverse de izquierda a derecha se puede cubrir casi todas las opciones de la red social, así que es todo un logro de diseño.

Pero hablemos de apps más raras. ¿Qué os parece un afinador de instrumentos musicales? Aunque lo mejor sigue siendo usar un cacharro de estos, cuando te topas con una app como Tunable, que a un músico le puede servir de metrónomo, afinador (no me fío de su precisión, pero bueno) y hasta para grabar sonido quizá merezca la pena. Tiene un diseño tan atípico pero tan funcional que se ha ganado un hueco en esta lista y en el móvil solo por verla, aunque no sepas tocar ni la pared.

Otras apps tienen mucha más utilidad, porque no hay nada más útil que un lector de RSS y desde luego nada más bonito que la información bien organizada. Press y Feedly están en un mismo punto en cuanto a belleza y experiencia táctil, si bien creo que prefiero más el diseño del primero y me gusta más cómo está organizado el segundo.

Y hablando de información, si sois de los que mira el tiempo y no se fía de los barómetros de Google, YahooWeather es preciosa no, lo siguiente. Tan bonita como Flickr, que también pertenece a Yahoo. Deben tener un buen equipo detrás haciendo apps, la verdad.

Y ya que hablamos del tiempo, hablemos del otro tiempo, del que pasa: Timely es la aplicación de alarmas más bonita de este universo y de 357 de las infinitas dimensiones alternativas (más o menos).

Por último, pero no menos importante, debo destacar la genial labor de la aplicación de Wordpress, que aunque podría ser más bonita (incluyendo imágenes y previsualizaciones mejores), es rápida y tiene mejor acceso que en la versión web a las diferentes secciones. Si tienes un blog en Wordpress, imprescindible.

Así que ya sabéis, si alguna vez os veis enzarzados en una pelea dialéctica con un usuario de iOS y os echa en cara que Android es feo, tenéis unas cuantas armas con las que defenderos. Y hay un montón más. Google suele destacar algunas todos los meses y también tiene una sección fija. Es cuestión de buscar en la Play Store, que por cierto, desde su rediseño también es bonita como la sonrisa de un niño. Toma ya.