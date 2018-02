Las apps educativas que querrías que usara tu hijo

Es complicado captar la atención de los niños. Son unos pequeños monstruitos que lo mismo se despistan con una mosca como son capaces de pasar diez horas dibujando algo porque... porque les da por ahí.

Las nuevas tecnologías han entrado con fuerza en su mundo, ya sea a través del iPhone de uno de los padres o el tablet que anda por casa y tiene un juego llamado Angry Birds que los vuelve locos. Y puesto que no sueltan el cacharro ni para atrás, ¿por qué no reconvertir ese vicio por los gadgets hacia algo bueno? Para eso están las apps educativas.

La primera recomendación, y poco importa el sistema operativo que se emplee o el dispositivo. es echar un vistazo a las tiendas de aplicaciones y su sección de educación, que es bien clara siempre. Hay apps de historia, de matemáticas, de dibujo, de repaso de inglés, de caligrafía... Pero, sí, también hay mucha morralla. Es fácil de identificar con un mínimo de esfuerzo y no hay nada mejor que uno mismo para saber qué necesita tu hijo.

Pero hablemos de algunas aplicaciones más específicas.

El pasado lunes se presentaron en The App Date aplicaciones de diferentes empresas dedicadas a esto de las apps educativas y bien merece la pena mencionarlas. Una de estas empresas es Touch of Classic, que presentó Peter Pan. ¿Cómo que Peter Pan? Sí, el clásico de la literatura reconvertido para iOS y que busca contar la historia del eterno niño mediante algo más que la lectura.

No, desde luego que no es como leerse el libro, pero para eso hay tiempo y como manera de iniciar a los niños en la literatura universal es bastante adecuada. No es la primera app de este estilo que lanzan al mercado, pues tienen una colección que va desde obras infantiles hasta clásicos de la literatura como El Quijote pasando por óperas como La Flauta Mágica de Mozart.

La siguiente aplicación de interés para los niños que se presentó en el evento sería Toovari, una plataforma de educación gamificada. Para quienes no lo sepan, la gamificación trata de emplear mecanismos de los videojuegos (saltar, correr, mover un personaje, coger objetos...) para, en este caso, intentar enseñar algo a los niños.

Toovari es un entorno virtual que busca ser un refuerzo fuera de las horas de colegio donde estudiar se convierte en un juego. La idea de la gamificación como ayuda al aprendizaje es algo polémica y su eficacia quizá está todavía por probar, pero experimentos como este intentan apuntar en otra dirección.

Por último, y posiblemente la aplicación más interesante del The App Date, se habló de Edmodo, que es ampliamente conocida en el extranjero y tiene cerca de 25 millones de usuarios en todo el mundo.

Se trata de una red social centrada en la educación que por fin se ha adaptado a España y que permite que profesores y alumnos no pierdan el contacto durante el verano o puedan hacer consultas desde casa por si tienen alguna duda. Es una herramienta más seria que las dos anteriores y con funciones muy claras de comunicación y resolución de problemas, aunque también permite crear grupos de estudios entre alumnos y hace posible el uso de tablets y teléfonos en clase gracias a su app.

Estos tres ejemplos dejan claro que existe un mundo más allá de las aplicaciones que parecen libros de refuerzo disfrazados como juegos. Poco a poco se está sacando un rendimiento a móviles y tabletas con apps que están a la altura. Así al menos la cantidad de horas que muchos estudiantes se tiran delante de ellos no siempre serán en balde.