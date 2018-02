Apps para “pillar cacho”

¿Os acordáis de la comedia 'Tienes un e-mail'? Sí, aquel pastelón de película protagonizada por Tom Hanks y Meg Ryan de dos rivales de negocios que se enamoran por internet. Pues bien, esto ya es demasiado romántico en la actualidad, sobre todo porque ahora lo que queremos es ir al grano. Aunque no tiene por qué ser para meter mano, como cantaba Amistades Peligrosas.

El GPS de tu teléfono y alguna de las muchísimas apps que existen en las tiendas de los distintos sistemas operativos nos ayudarán a romper el hielo y a deshojar la margarita fácilmente cual jurado de 'reality televisivo'. “Esta sí, esta no, esta me gusta, me la como yo”. A lo Chimo Bayo. O algo así, vaya.

En este negocio ya hay varios servicios muy establecidos, como Badoo o Meetic.

La primera de ellas tiene la ventaja de estar en casi todas las plataformas (Android, iOS, Windows Phone y BlackBerry), con una versión 'free' y otra 'premium' pagando. Destaca la búsqueda por gustos y el “modo invisible”, para ver perfiles sin que el otro lo sepa. Pero, sobre todo, su amplia comunidad de usuarios.

Meetic comenzó como web hace varios años y está presente en Android, iOS y Windows Phone, pero hay que pagar para usarlas con todas sus funcionalidades. Y el servicio es un poco carillo, pero a lo mejor te compensa por un buen “flechazo”. Ay, ¿qué fue de los míticos chats de Terra y de iRC?.

A las dos aplicaciones anteriores les podríamos poner de banda sonora “Te-dí-todo-mi-amor@love.com” por su condición de clásicos. Para las siguientes habría que elegir canciones más subiditas de tono.

Tinder (Android / iOS) es un 'must have' en estos tiempos, por su éxito y por su concepción de las citas. Te registras con tu cuenta de Facebook y la app accede a tu nombre, cinco fotos de perfil, gustos y a tu listado de amigos.

Esto lo hacen para que haya más perfiles “reales” dentro. También evita que muchos tíos entren a saco a las chicas, como sucede en otras apps ¿No os fijáis que todas las fotos promocionales de este tipo de utilizan chicas?

Luego rellenas tus datos y vas marcando qué persona de alrededor te gusta, todo sin que ésta lo sepa. Cuando dos personas se marcan anónimamente la app les pone en contacto y se puede comenzar a hablar. Y que vaya subiendo la temperatura...

Apps para el colectivo LGTB

Grindr es la elección sí o sí para la comunidad gay masculina. Está disponible para Android, iOS y BlackBerry y funciona basándose en la ubicación del 'smartphone', pudiendo chatear con chicos homosexuales o bisexuales que se encuentren cerca fácilmente. Tiene una versión gratuita y otra con pagos mensuales.

Para lesbianas existe Brenda (Android / iOS), que tiene menos usuarias pero es una buena opción para buscar chicas homosexuales o bisexuales en el radio kilométrico que se elija.

Otra opción para chicos y chicas gays es Miumeet (Android / iOS), más inclusiva pero menos utilizada. ¡Afina tu “gaydar” y a conocer gente! Lo único “negativo” es que durante las cercanas fiestas del Orgullo Gay pueden petarse la aplicación.

Para los más pijoteros

Aunque las apps anteriores tienen filtros en la búsqueda quizá te apetezca probar otros servicios menos 'mainstream'. Te los presentamos a continuación, resaltando su punto fuerte y dependiendo de tu gusto.

Heavenly Sinful (iOS) funciona igual que servicios como Badoo o Meetic pero con la premisa previa de si buscas un ligue para una noche o algo más serio. Para que todo quede clarito desde el principio. Ya lo canta Javier Krahe: “no todo va a ser f...”. Ya sabes, un poco “me da vergüenza cortar el rollo”

Si lo que quieres es alguien cercano a tus gustos porque piensas que el físico no lo es todo y que para qué vas a perder el tiempo con alguien que no encaja contigo pudiendo elegir llega OkCupid ( Android/ iOS /). La app busca a personas y te las ordena por porcentajes de afinidad, desde ideología hasta creencias. De todos modos, la gente siempre puede mentir para pillar cacho. Comeorejas hay en todas partes.

Si lo que buscas es una aventura fuera de tu relación tu app es Ashley Madison ( Android / iOS), aunque hay que pasar por caja. Esto es para poner los cuernos, nada más y nada menos. Llevan 'online' desde 2002 poniendo en contacto a gente casada o con pareja “de forma discreta”.

StreetMatching (iOS / BlackBerry) es la elección para los que buscan flechazos porque creen en el amor a primera vista. Cuando ves a alguien que te gusta lo registras con todo lujo de detalles en la app... Si la otra persona hace lo mismo y ha sentido el mismo 'feeling' por ti estarás de enhorabuena. De todos modos, la app ha quedado un tanto desactualizada...

Si eres tímido o tímida y no quieres quedar con una persona a solas, existe Groopify. Es una web creada por una 'startup' española que pone en contacto a grupos de personas con gustos afines. No es un servicio de citas, sino una buena forma de conocer gente con los que puedes pasar un buen rato. Una gran idea si eres una persona reservada y no quieres quedar con cualquier orco a solas.

El amor puede estar a la vuelta de la esquina (no, no me refiero a eso, malpensados): en un comentario de Instagram, en un 'follow' en Twitter, en el chat de un juego 'online' o comentando tu programa de televisión favorito en las apps destinadas a ello.