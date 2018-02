Las aplicaciones son para el verano

Llega el verano (bueno, se supone) y con él los planes alejados de la pantalla. Eso sí, solo del ordenador, porque lo normal será que llevemos al menos una en el bolsillo. Y ya que va a estar con nosotros, aprovechémosla con algunas aplicaciones útiles.

Lo primero es lo primero: hay que llegar. Hay varias apps de GPS disponibles en la App Store y en Google Play, pero lo cierto es que tanto los mapas de Apple como Google Maps (gratuitos ambos) serán más que suficiente en la mayoría de ocasiones (si quieres probar algo nuevo, Waze, el GPS colaborativo, te puede enamorar).

Es posible que seas de esos que prefiere perderse en una ciudad desconocida que pagar el roaming. No estás solo. De hecho, Google lo tiene en cuenta y permite almacenar mapas en el teléfono para acceder a ellos cuando no haya conexión a Internet. Solo tienes que buscar el lugar deseado y deslizar el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para que aparezca el menú con la opción correspondiente.

Los mapas de España por el momento no están disponibles offline. En principio no debería ser un problema (al fin y al cabo, no tendrás que pagar por el roaming), pero si te preocupa quedarte sin cobertura puedes recurrir a la solución rústica: hacer una captura de pantalla. ¿Cómo? Mantén pulsados los botones de bloqueo de pantalla y volumen hacia abajo en Android (en la mayoría, al menos) o el botón de bloqueo y el de inicio si tienes un iPhone o un iPad.

¿Tienes Windows Phone? Entonces tendrás un Lumia casi seguro (el 630, por ejemplo). Pues bien, con la próxima actualización (Nokia Cyan) llegarán todas las novedades de la versión 8.1 del sistema operativo y, de regalo, los mapas de Nokia a todos los dispositivos compatibles, con su versión offline y de forma completamente gratuita. Eso sí, tendrás que esperar a que tu operador dé el visto bueno a la actualización, así que tal vez los mapas no lleguen hasta agosto...

Bien, ya hemos llegado; ¿ahora qué? Lo siguiente es la seguridad. Y si haces caso a tu abuela sabrás que no hay nada más peligroso que bañarse sin haber hecho la digestión. Puedes esperar leyendo en la app de Kindle (Android, iOS) o jugando a títulos tan adictivos como Super Stickman Golf 2 (Android, iOS), Jetpack Joyride (Android, iOS) o Duelo de caballeros (Android, iOS).

La otra obsesión de tu abuela (aparte de decirte lo mucho que has crecido) es que te hidrates. Ojo, porque en esto sí deberías hacerle más caso. Hay dos opciones: descargar una aplicación para Android o iOS para que te lo recuerden o recurrir a la milenaria técnica de beber agua cuando tengas sed.

Una vez que tengas todo esto bajo control solo hay dos cosas de las que preocuparte: el tiempo y los mosquitos. Lo primero lo puedes tener más o menos controlado con aplicaciones como Tumeteo (solo disponible en Madrid y Barcelona, pero con alertas e información muy actualizada) o Eltiempo.es (Android, iOS) ¿Y los mosquitos? Por desgracia, por muchas apps que veas, el teléfono solo te podrá ayudar a acabar con ellos si lo utilizas como arma arrojadiza (algo sólo recomendable en la época de los OneTouchEasy). No pierdas el tiempo con esas aplicaciones...

En cualquier caso, con todo bajo control podrás centrarte en fotografiar tus pies en la playa, cada tapa que te traigan a la terraza o los helados que te acompañarán por el paseo marítimo. Si quieres filtros y efectos, Instagram (Android, iOS, Windows Phone) y Pudding Camera (Android, iOS) son tus apps. Si quieres ir un paso más allá, prueba VSCO Cam (Android, iOS).