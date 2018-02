Aplicaciones para editar fotografías desde tu móvil

Desde que nuestros smartphones nos ofrecen la posibilidad de hacer fotos, son cada vez más los usuarios que se han aficionado al mundo de la fotografía móvil y aprovechan cualquier ocasión para inmortalizar aquello que hacen o los lugares que visitan (y, de paso, compartirlo a través de Twitter, Facebook o Instagram).

Instagram fue uno de los primeros servicios que nos ofreció la posibilidad de tomar fotografías desde nuestros smartphones y editarlas, aplicando filtros, antes de compartirlas a través de Internet. Poco a poco, otros servicios, como Twitter o Facebook, han integrado la posibilidad de editar y retocar las fotos antes de compartirlas; ofreciendo así al usuario la posibilidad de mejorar las instantáneas que comparten sin necesidad de tener que esperar a llegar a casa y editar las fotos desde su PC de escritorio y usando un editor de fotos convencional (como podría ser Photoshop o Gimp).

Hoy en día podemos encontrar, tanto en Google Play como en la App Store de Apple, un amplio abanico de aplicaciones gratuitas que transforman nuestro smartphone en un potente equipo de edición con el que ajustar fotografías casi de manera profesional. De esta forma tan sencilla, una buena foto se puede convertir en una foto espectacular y marcar la diferencia.

Uno de los editores de fotografías más conocidos dentro de los que existen para smartphones es Snapseed. Este editor de Google, disponible para iOS y también disponible para Android, nos permite añadir filtros a las imágenes, ajustar las fotos mediante un modo de “ajuste automático”, retocar las fotos para mejorar el enfoque o, incluso, aplicar una edición selectiva mediante la edición de la foto por distintas zonas de la misma. Una potente herramienta a tener en cuenta si quieres sacarle el máximo partido a las fotos que tomas desde tu smartphone.

Skitch, disponible para iOS y para Android, es un editor de imágenes implementado por Evernote y que permite trabajar con imágenes pero de una manera distinta. En vez de editar las fotos para mejorar el resultado final, con Skitch podremos editar las fotos para añadir textos o anotaciones; dicho de otra forma, es un editor con el que poder tomar notas sobre fotos que vamos haciendo desde nuestro smartphone.

Aunque Instagram es una aplicación genial para editar fotos y compartirlas, ésta tiene una limitación: las fotos deben ser cuadradas (una característica que choca con los smartphones actuales y sus fotos a 16:9). Una buena forma de editar las imágenes y, de esta forma, añadirles una banda para pasar de una imagen retangular a una cuadrada es mediante aplicaciones como InstaSize. Esta app, disponible para iOS y para Android, es un completo editor que nos permite añadir bordes a las fotos y evitar que perdamos fragmentos de la imagen al pasarlas a Instagram. Además, esta aplicación gratuita nos permite hacer 'collages' con varias fotografías, añadir 'stickers', aplicar filtros y compartir, fácilmente, las fotos editadas con servicios como Twitter, Facebook o Instagram.

Pixlr es un potente editor de fotografías realizado por Autodesk. Este servicio, disponible para iOS y también para Android, ofrece alrededor de dos millones de combinaciones de efectos para nuestras fotos: edición del tamaño, giros, efectos (acuarela, lápiz...), bordes, 'colegas', filtros, corrección automática de imágenes, ajustes de iluminación, corrección de ojos rojos, corrección del blanqueamiento dental...

Para los que busquen hacer un ajuste simple en el que desenfocar el fondo de una imagen para resaltar lo que sale en primer plano, los usuarios de Android tienen en AfterFocus un buen aliado que les permitirá realizar este tipo de ajustes rápidamente (sin más que dibujar sobre la pantalla del dispositivo las cotas que definen el fondo que hay que desenfocar).

Repix es otra aplicación interesante para hacer una edición 'on the go'. Disponible para iOS y para Android, con Repix podremos editar nuestras imágenes usando los 28 pinceles de efectos que nos ofrece y con los que, mediante nuestro dedo, ajustaremos el color de las fotos o iremos añadiendo efectos. También dispondremos de 16 filtros para aplicar así como marcos con los que recortar las imágenes al tamaño que estimemos y a las que podremos añadir bordes con los que darle un toque distintivo a cada imagen.

Adobe también nos ofrece un par de alternativas a tener en cuenta (y convertirnos así en unos maestros de la edición de fotos desde nuestro móvil). Por un lado, con Adobe Photoshop Express (disponible en iOS y en Android) podremos llevar el clásico Photoshop a nuestro móvil y realizar ajustes de ojos rojos, eliminar motas de polvo, ajustar la exposición o el color de las imágenes, añadir marcos, recortar las fotos o aplicar filtros.

Por otro lado, Aviary (disponible en iOS y en Android) es otra de las propuestas que nos hace Adobe a la hora de editar fotografías desde nuestro dispositivo móvil. Con ella podremos aplicar filtros (12 gratuitos y posibilidad de comprar filtros adicionales), aplicar un ajuste automático a la imagen para mejorar nuestras fotos con un único toque, aplicar ajustes y recortes, aplicar balances de color, saturación o temperatura, incluir dibujos o textos, blanquear dientes, corregir ojos rojos o, incluso, construir memes con las fotos que tomemos.