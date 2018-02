Aplicaciones casposas para Navidad

Llegan estas fechas de turrón, panderetas y vacaciones escolares que mueven a las compras, las comilonas y a ver películas de varias horas de duración. Como en todo, las aplicaciones móviles no se quedan descolgadas de la realidad y ofrecen sus mejores servicios navideños a los usuarios. Se trata de fondos con árboles de Navidad y muñecos de nieve, listas de villancicos para montar jolgorio en Nochebuena y mucho Papá Noel.

No suelen pedir permisos, pero están plagadas de publicidad. De alguna manera tenían que sacarle partido a estas apps sus desarrolladores. Las hay que suman decenas de miles e incluso millones de descargas, como la aplicación ‘Navidad cuenta atrás’ que, como adivinarás por su nombre, consiste en un contador para saber exactamente cuántos días, horas, minutos y segundos quedan para el día de Navidad.

La cuenta atrás está acompañada de un fondo en tres dimensiones, con copos gordos y estrellados cayendo en el primer plano de la pantalla o copos más pequeños, que se ven caer a lo lejos como si fueran caspa sacudida. A veces el contador implosiona en un festival de blanco navideño para después volver a su forma habitual, recordando cuánto queda para que llegue Papá Noel y su cohorte de regalos. En iOS la aplicación es incluso mejor: según se lee en la página de descarga se puede mover el dispositivo “para ver una increíble efecto 3D holograma”. Demoledor.

También las hay que van de decorar un árbol de Navidad. Cuando abres esta aplicación de Android aparece el típico abeto, 'pelao' hasta más no poder, eso sí. Por no tener, ni tronco tiene. Y así, sobre un fondo completamente negro, hay que empezar a ponerle adornos. Se colocan estrellitas, luces con el diseño más dejado que se ha visto en toda la historia de la Navidad o regalos debajo del árbol.

El juego tiene niveles y propone diferentes tipos de abetos y arbustos para decorar, todo un reto para los apasionados de la decoración navideña. Al terminar de vestir el árbol como si fuera un torero, este se puede enviar por SMS (¿alguien los sigue usando?) Y antes de salir de la aplicación aparece un mensaje que en otras apps puede que tenga sentido, pero aquí la respuesta es obvia: “Do you really want to exit?” Corriendo, además.

Otra aplicación para iPhone ofrece una experiencia parecida, aunque como una versión pro de la decoración navideña. La app anuncia que cuenta con más de 200 adornos para colgar en el árbol virtual. Al menos aquí el fondo no parece un agujero negro.

Pero si hay algo que no puede faltar en estas fechas son los villancicos. En Google Play hay una aplicación que no deja lugar a dudas sobre su contenido, se llama ‘Villancicos Navidad’ (así, sin abusar de las preposiciones que se gastan, como manda el buen SEO).

La aplicación de villancicos para Android es de la temporada pasada, pero las canciones no se han quedado desactualizadas. Entre otros hits navideños se pueden encontrar las animadas ‘Campana sobre campana’ y ‘Noche de paz’, temas como ‘A Belén, pastores’ o ‘La marimorena’ e incluso un irreverente ‘Rodolfo el reno’.

En iOS se puede descargar ‘Navidad Villancicos & Felicitaciones’, con su propia selección musical (‘Ay del chiquirritín’ es una grata incorporación) y además puedes enviar felicitaciones con muñecos de nieve y demás idiosincrasia navideña. Ojo, que cuesta 0,89 céntimos.

Calarte un gorro de Papá Noel en una foto donde sales de copas o calarle los cuernos de reno a tu gata gracias a tu dispositivo móvil también es posible en el nunca-lo-bastante-maravilloso mundo de las aplicaciones. La app Navidad Photo Icons (Android) espolea este tipo de horteradas. También puedes plantar tu cara en un molde de Papá Noel, ponerte barba blanca y esas cosas. ‘Fotos de Navidad: Divertidos efectos para tus fotos’, así, con todas las letras y por si alguien anda corto de entendimiento, se llama el que podría ser un equivalente para iPhone.

Y si alguien quiere que Papá Noel le ponga voz a su mensaje de felicitación navideña en tu dispositivo móvil lo puede conseguir con ‘Talking Santa’ (iOS y Android). Este muñeco virtual, con su traje rojo de faena, lo mismo te colma de alegría que te pisotea los regalos si lo incordias demasiado.