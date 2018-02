La aplicación perfecta para trolear en Facebook: un ‘está escribiendo’ falso

Estos pequeños detalles que aparentemente facilitan la comunicación en plataformas de mensajería instantánea, como el ‘leído’ o el ‘está escribiendo’, pueden ser el germen de muchos problemas. El primero puede conducir a frases como “¿por qué no me has contestado si lo has leído hace un rato?” u otras más directas como, “¿qué pasa?, ¿es que no me quieres contestar?”.

La inmediatez de la era móvil deja poco margen a la presunción de inocencia. En lo que se refiere al ‘está escribiendo’, aquí las frases no se disparan sino que se contienen. Y lo hacen como pensamientos inflamables. Cuando esperas que alguien envíe por fin ese mensaje, mirando fijamente el ‘está escribiendo’, te invaden la ansiedad y las prisas.

Esperas –sin la más mínima paciencia– a que tu interlocutor termine de escribir, porque ya que estás, para qué cambiar de chat o cerrar la aplicación. Total, si va a terminar de escribir ahora mismito. En un segundo voy a poder leer el mensaje. Venga, no voy a cambiar de pantalla, que ya tiene que estar a punto de mandarlo.

Y, si la espera se prolonga: ¿cierro la aplicación? No, si se ha tirado tanto tiempo escribiendo es que ya debe estar terminando (Toma esa, Immanuel Kant). ¿Pero qué está escribiendo, un fragmento de 'El Quijote'? Voy a escribir yo algo. Y escribes unos puntos suspensivos o unas interrogaciones.

Imagínate esta situación para siempre. Que cada vez que uno de tus contactos abriera un chat contigo les apareciera el símbolo de ‘está escribiendo’. Esto es lo que ofrece la aplicación Gofotify, cuyo nombre se inspira en la obra de teatro de Samuel Beckett 'Esperando a Godot'. Se trata de un software, disponible para Windows y Mac, que permite mantener a la espera a los amigos de Facebook.

Sólo hay que instalar la aplicación y abrir un chat con un amigo. Así de fácil es empezar el troleo. Las instrucciones de uso básicas son sencillas... el cómo usarlo para desesperar a tus amigos tiene tantas aproximaciones como dé de si la imaginación de cada uno.

En uso, Godotify muestra el símbolo de los puntos suspensivos, que representa en el chat de Facebook el ‘está escribiendo’. Funciona cuando empiezas una conversación, pero también cuando alguien abre un chat contigo, aunque antes no haya nada escrito. Esto quiere decir que a una persona con la que no hablas habitualmente, si por cualquier motivo decide contarte y abre una conversación, le aparecerán estos dichosos puntos suspensivos.

Evidentemente la aplicación funciona con todos tus contactos, lo que puede incluir a tu expareja con la que hace dos años que no hablas, a ese compañero de trabajo que necesita tu ayuda, a tu amigo que te está esperando porque llegas tarde o a tu madre, que aguarda la confirmación de que has aterrizado bien.

El software, desarrollado por dos ingenieros sin ninguna aspiración más allá de la pura gamberrada, permite saber cuánto tiempo han estado esperando tus contactos a que enviaras ese mensaje que nunca llegará. También tiene una parrilla en tiempo real con los usuarios que en ese momento esperan a que contestes. Ilusos todos.