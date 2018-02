Blonk, otra app para buscar trabajo y empleados como si fueran ligues

AL 'ESTILO TINDER'

Me gusta, no me gusta; me gusta, no me gusta... La mecánica de Tinder -deshojar la margarita mientras desfilan ante nosotros perfiles variopintos- ha llegado al mundo del trabajo. Ahora seleccionar y descartar candidatos, o encontrar empleo, es tan simple como contestar a una pregunta: ¿sí o no?