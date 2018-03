Cueste lo que cueste

A pesar de que eran pocos los que esperaban volver a ver a Merle, y más cuando volvieron a buscarlo al tejado en el que lo dejaron y sólo pudieron encontrar su mano derecha, Glenn va a tener tiempo de comprobar cómo este tosco hombre ha tenido tiempo, desde entonces, de planear su venganza. Tanto él como Maggie, que no tuvo el placer de conocer al hermano de Daryl, son secuestrados y llevados a Woodbury, donde Merle y el Gobernador les forzarán para conseguir la información que tanto ansían.



Mientras tanto, tras los primeros minutos de escepticismo, los habitantes de la prisión acogen a Michonne entre sus fríos muros, sorprendidos de ver llegar a alguien con vida desde el exterior. La desconfianza que la misteriosa mujer siente hacia los desconocidos, unido a lo que Andrea le ha contado sobre sus ex compañeros hace que en un primer momento se muestre reticente a contarles lo que ha pasado con Glenn y Maggie, aunque pronto comprende que no tiene ningún sentido haber ido a la prisión si no va a aclarar de donde viene y porqué. Es entonces cuando Rick, Hershel y Daryl descubre que hay enemigos más allá de los muertos vivientes, y que a pesar de que el caos reina en el mundo todavía hay tiempo de que los pocos humanos que quedan se enfrenten por razones más o menos banales.



Ante esta situación deciden ir a por Glenn y Maggie a Woodbury con todos los efectivos posibles, dejando al mando a Hershel, bajo el cuidado del joven Carl, que antes de que su padre se marche para arreglar los problemas, una vez más, le deja claro que no es un niño y que, tarde o temprano se sobrepondrá a los acontecimientos de los últimos días mientras adopta nuevas responsabilidades, como ocuparse de la pequeña Judith.

Pero en la que parecía la idílica localidad de Woodbury, Andrea "ahora te deseo, ahora me horrorizo" descubre que el Doctor Milton tienen entre manos un nuevo e inquietante experimento del que el Gobernador espera resultados, aunque por el momento se preocupa más por los recién llegados que por los muertos vivientes. Tanto el comportamiento de Merle como el del Gobernador tendrán profundas consecuencias en la relación de Maggie y Glenn, que deberán sobreponerse a una situación que puso al límite sus vidas.



Con Daryl, Michonne y Rick a las puertas de Woodbury, firmemente decididos a recuperar a sus compañeros, y quizá a algo más, la primera batalla de la guerra entre los habitantes de Woodbury y los de la presión parece tener ya la fecha y la hora fijadas.



Lo Mejor del Capítulo: Glenn y Maggie tratando de hacer frente a la ruda acogida de los mandamases de Woodbury. Especialmente el joven de orígen asiático, que demuestra que nada ni nadie va a hacer que ponga en peligro la vida del resto de sus compañeros, aunque para ello haya que soportar palizas inhumanas y luchas a muerte en clara desigualdad contra los zombies.



Lo Peor: El autosometimeinto que se ha impuesto Andrea, que trata de compensar los horrores que le rodean con el cariño de un hombre al que apenas conoce.