Reese y Finch, atrapados en una partida de cartas

All In (Temporada 2 Capítulo 18)

Cuando La Máquina entrega el número de un viejo tahúr, Reese y Finch viajan a Atlantic City para escarbar bajo la apariencia normal de esta nueva ‘persona de interés’. Mientras, en Nueva York, Carter sigue su particular cruzada para limpiar el nombre de un compañero detective, una carrera que la lleva a acotar la identidad de los agentes del departamento que trabajan para HR.