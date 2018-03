Baker, que interpreta en El Mentalista a Patrick Jane, un hombre que trabaja con la policía en la resolución de crímenes usando el don de ver lo que nadie puede ver, ha conseguido seducir semana tras semana al público estadounidense. En su estreno lo siguieron 15,5 millones de espectadores han llegado a tener a 19 millones de personas enganchadas al televisor.

La historia de El Mentalista comienza cuando Patrick Jane, un hombre que se ganaba la vida como médium televisivo y colaboraba de manera puntual con la policía para atrapar a un asesino en serie, sufre un duro golpe al perder a su mujer y su hija a manos de dicho criminal. A partir de ese momento, Patrick Jane toma la determinación de dedicarse de lleno a sus habilidades como detective y trabajar en el Departamento de Investigación de Crímenes de California en la resolución de los casos de asesinato. Él no ve, observa. No oye, escucha. No toca, percibe. No falla.

Como mentalista, utiliza sus poderes de observación y deducción y su habilidad para conseguir sus objetivos. Jane es un hombre carismático y un moderno Sherlock Holmes cuyos métodos controvertidos en ocasiones cruzan la línea de la legalidad pero le conducen siempre hasta la verdad, porque afirma que “te podrás esconder, tus mentiras, no”.

Además de su especial atención para aclarar los asesinatos, el Mentalista cuenta con la ayuda de la agente Teresa Lisbon (Robin Tunney, Prison Break), una experimentada detective que lidera las investigaciones de homicidios en el Departamento de Investigación de Crímenes de California. Sin embargo, la agente Lisbon no es partidaria de utilizar el particular don de Jane para resolver los asesinatos.

En sus investigaciones, ambos contarán también con la ayuda de un experto equipo de detectives formado por Grace Van Pelt, una atractiva pero novata detective, Wayne Rigsby, experimentado policía, y Kendall Cho, encargado de determinar la causa de muerte de las víctimas. Esta gran plantilla estará preparada para desenvolverse en situaciones de extremo peligro y proteger a los detectives Jane y Lisbon.