Juego de Tronos

Kristofer Hivju, el actor que interpreta a Tormund en la serie, subió un vídeo a Instagram que muestra a Iain Glen (Jorah Mormont), Richard Dormer (Beric Dondarrion), y Rory McGann ('El Perro') interpretando la canción 'I Hope I Don’t Fall In Love With You' ('Espero no enamorarme de ti'), de Tom Waits.

Los cuatro grabaron el vídeo en el set de rodaje del sexto capitulo de la séptima temporada 'Más allá del muro'. De hecho, se puede ver como si acabasen de cruzar hacia el otro lado, y qué mejor manera de aguantar el frío del norte que cantando.

"¡'La Hermandad sin banjos'! Esta es nuestra última canción: 'Himno sobre el final de la temporada siete'. ¡En guitarra tenemos a Iain Glen y en ukelele a Richard Dormer! El coro lo formamos Rory McCann y yo mismo. Nuestro nuevo álbum se titula '¿Qué nos traerá el destino?'", escribió Hivju en su perfil de Instagram.