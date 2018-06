De momento, el portal Mashable ha publicado que, pese a tener en su poder el material filtrado por los 'hackers', ha decidido no hacerlo público. Sin embargo, los ciberdelincuentes apodados como 'Mr. Smith' han reconocido que han vendido los contenidos robados a tres usuarios de la 'deep web' o Internet profunda.

En un comunicado, la cadena estadounidense asegura que "los 'hackers' pueden continuar arrojando pedazos de información robada en un intento de generar atención de los medios de comunicación, pero este es un juego en el que no vamos a participar".

Desde 'Mr. Smith' pedían un rescate de la información de 6,5 millones de dólares, pero HBO ha decidido no pagar aunque suponga que sus contenidos estén en la red antes de su estreno. No obstante, el hecho de que se puedan ver de forma ilegal, no ha impedido que ésta sea una de las temporadas más vistas de Juego de Tronos.