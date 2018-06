Esta es la razón por la que nunca verás a Cersei Lannister y Bronn compartir escenas en Juego de Tronos

Los actores que encarnan a Cersei y Bronn, Lena Headey y Jerome Flynn, mantuvieron una relación. Un miembro del rodaje informó a el diario 'The Telegraph' que ambos "ya no se hablan y nunca están en la misma habitación". Según este mismo medio, su relación tuvo lugar en 2002 y fue breve. Ese distanciamiento es el motivo por el cual no comparten escena. "Una lástima porque pareció que habían arreglado las cosas durante un tiempo, pero ahora nos ordenan que les mantengamos separados a cualquier precio", explica el miembro del equipo.

En el último capítulo de la séptima temporada Bronn se va con Podrick cuando se reúnen todos en Pozo dragón, en Desembarco del Rey, justo antes de que aparezca Cersei. Pero lo cierto es que si compartieron una escena, apenas unos segundos en el primer episodio de la tercera temporada. En dicha escena vemos como Cersei sale de la habitación donde se encuentra su hermano Tyrion, recuperándose de la herida que sufrió en la cara tras la batalla de Aguasnegras. Fuera, esperando su turno para poder entrar a a ver al 'gnomo', está Bronn. Ambos se cruzan pero no se miran a los ojos. Ese ha sido el único momento en siete temporadas que han compartido los antiguos amantes.