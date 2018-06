El hermano pequeño de Lola, y ex cuñado de Sebas. Vive en el piso de al lado, con su madre, Casilda. Es el típico golfo simpático. La expresión "tiene más morro que espalda" está hecha a su medida. Se tiró diez años haciendo la carrera de empresariales, pero nunca pasó de primero y ahora sigue en casa, buscando trabajo. Pero como la cosa está tan mal, no tiene oficio ni beneficio. Bueno, beneficio el de vivir con su madre, que le mantiene económicamente y le consiente todo. A Teo no le gusta trabajar, no entiende que la gente pase parte de su vida trabajando, y menos por cuatro duros. Él prefiere levantarse todos los días a las 12 de la mañana y no dar un palo al agua. Es como el sol: cuando sale, se pone.

Siendo un adolescente empezó a fumar petas y no lo ha dejado. Eso sí, ahora fuma marihuana que es mucho más sana. Por esas cosas que tiene la vida, comienza a pasar marihuana, y empezará a ganarse la vida más o menos bien. Le gustan las mujeres y no suele tener muchos problemas para ligar, aunque de momento todavía no ha encontrado a la mujer que le haga madurar. Y es que Teo es como un niño pequeño. Suele caer bien a todo el mundo y es muy simpático con todos, sobre todo cuando necesita algo. Sabe cómo camelarse a su madre. Más de una vez se verá envuelto en problemas por su falta de pragmatismo, ya que no se para a pensar en las consecuencias de sus actos. Con sus sobrinos ejerce de tío guay y ellos están encantados.