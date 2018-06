Con 18 años, Lola trabajaba como dependienta en la sección de perfumería de Galerías Preciados. Y es ahí donde conoció a Sebas. Él iba en busca de un regalo para su madre y ella le atendió. Enseguida saltó la chispa entre ambos. Lola quedó prendada de él enseguida y más cuando un pequeño delincuente intentó escapar con una colonia robada y Sebas le detuvo. Ver cómo colocaba las esposas a alguien y le leía sus derechos hizo que la joven dependienta cayese rendida ante sus encantos. Tras unos pocos meses saliendo juntos, ella se quedó embarazada de Sebitas, su primer hijo.

Con el fin de no provocar un ataque de ansiedad masivo entre sus familiares decidieron casarse al tiempo que les ocultaban su secreto. Fueron tiempos felices y la familia se amplió un año después con el nacimiento de Nata, su segunda hija. Es ama de casa, muy perfeccionista con todo lo que hace. Se dedica a cuidar de sus dos hijos adolescentes. Es buena madre y se desvive por ellos y, aunque suele tener mucha paciencia, si les tiene que cantar las cuarenta a sus hijos (en especial con Nata, la rebelde), lo hará sin que le tiemble lo más mínimo la voz. Hiperactiva, está todo el día haciendo cosas, no para ni un segundo. Tiene mucho carácter y no le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Se considera una persona muy independiente.