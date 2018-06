Es la compañera de piso de Olivia. Muy atractiva, irresistible para los hombres. Es muy promiscua; día sí y día también termina con un tío en la cama. Y difícilmente repite con el mismo. No está dispuesta a abandonar su gran vida de soltera, no le interesa tener ninguna relación estable. A pesar de no tener nada en común con Olivia, son muy buenas amigas. Siempre intenta hacer de ella una persona más desinhibida con el género masculino, y es muy protectora.

Trabaja en una tienda de ropa como dependienta. Su sueldo no llega a los mil euros. A la semana de cobrar ya no supera las dos cifras. Y a mediados de mes los gastos del piso los tiene que pagar Olivia. Le gusta vivir bien y disfrutar de la vida, sin pensar en el futuro. Jamás hace planes, ella vive el día a día. Es muy deslenguada y le encanta dar detalles de sus noches de sexo y desenfreno.