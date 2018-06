La impactante caída de una casa sobre David Broncano en El Hormiguero a lo Buster Keaton: "¡Por milímetros!"

La entrevista de David Broncano en El Hormiguero: "Los millennials se meten los caramelos de menta 'from behind'"

David Broncano visitó El Hormiguero y confesó a Pablo Motos una experiencia con millenials en un concierto de trap y es que se meten los caramelos por el culo: "Me dieron un caramelo de menta fuerte, me lo voy a comer y me dijeron que por ahí no... se lo meten 'from behind' porque te refresca un poco, es como una ducha".

¿Cuánto dinero tiene David Broncano en el banco? Así responde en su entrevista en El Hormiguero

David Broncano siempre pregunta a sus invitados cuánto dinero tienen en el banco y esta vez le ha tocado a él responder antePablo Motos: "Tendría que pedir una hipoteca pequeña para pagarme el chalé de Pablo Iglesias. Tengo menos de 600.000 y más de 500.000 euros".

David Broncano explica qué es hacer "un perfect" en su entrevista en El Hormiguero

En la entrevista a David Broncano en El Hormiguero, Pablo Motos quedó desconcertado ante una pregunta de Trancas y Barrancas sobre hacer "un perfect" y el humorista tuvo que explicárselo: "Cuando vas al baño a soltar la leña, sueltas, te limpias, miras el papel y está inmaculado, de besarlo. Super perfect es cuando el troncho toca el agua y se va al Manzanares directo".