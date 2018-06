LO CELEBRA CON UN BAILECITO

Ana Morgade 'disfruta' de su último día en Zapeando antes de sus ansiadas vacaciones. La zapeadora da envidia a sus compañeros con bailecito incluido. "¡Qué ganas de salir de plató! ¡Qué ganas de irme a la playa! ¡Y qué ganas de disfrutar de mis medusas. Este año voy a pillar una de medusas que me voy a poner morada de cuello para abajo, no me va a hacer falta tomar el sol ni nada", comenta.