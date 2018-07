EN HARPER'S BAZAR

Cristina Pedroche muestra el making of del reportaje de Georgina Rodríguez en el que participa Josie para la revista 'Harper's Bazar'. "Me hacía mucha ilusión traer este vídeo en exclusiva a Zapeando", destaca el estilista. "Me encantaría llevarle a Georgina la revista a Turín", confirma el colaborador de Zapeando.