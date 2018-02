JUEGO DE LA SEMANNA CON PLASTILINA

Los zapeadores participan con plastilina en el Juego de la SemAnna. Lorena Castell y Ana Morgade, por un lado; y Quique Peinado y Miki Nadal, por otro; intentan acertar el mayor número posible de figuras. "Una cosa alargada y que me la has echado a la cara no puedo decir qué es", comenta entre risas Morgade a su compañera de Zapeando.