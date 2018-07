EN 'TE LO JURO POR ZAPEANDO, ESPECIAL VACACIONES'

Cuqui y Puchi regresan a Zapeando para dar a "la plebes" unos "consejos para pasar unas buenas vacaciones": "Como no estáis acostumbrado a volar y lo hacéis en la parte de atrás del avión, la pobre, será mejor que no bebáis, porque si has bebido cosa fina, no te subas a cabina". Para ello, muestran un vídeo que refleja lo que no se debe hacer en un vuelo.