Edu Galán y Darío Adanti, de la Revista Mongolia, entrevistan a Franco por Navidad: "Venid conmigo a la tumba a tomar unos guachimoris"

ASÍ RECUERDA EL DICTADOR SUS NAVIDADES

Los fundadores de la Revista Mongolia, Darío Adanti y Edu Galán, han visitado la tumba de Franco para preguntarle cómo eran unas navidades típicamente franquistas. Para el dictador, no hay mejor turrón que el de chocolate. "Me recuerda a los negritos del África", asegura.