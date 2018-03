Sor Lucía Caram: "Yo antes le pedía a Dios y ahora le pido a todo dios"

SE AFERRA A LA SOLIDARIDAD PARA EVITAR EL ESTALLIDO SOCIAL

Sor Lucía Caram analiza en laSexta noche el actual estado de pobreza generalizada que oprime a la ciudadanía de nuestro país y reflexiona: "Lo que está evitando el estallido social es el trabajo de las ONGs, de las familias, de las movilizaciones ciudadanas. La gente está al límite y no sé cómo podremos pararlo. Muchas veces me siente impotente". La religiosa argentina se aferra a la solidaridad de la gente para que la crisis tenga como resultado una batalla campal: "Espero que los que estamos trabajando no nos cansemos y sigamos intentado poner paz y buscando solidaridad. Yo antes le pedía a Dios y ahora le pido a todo dios".