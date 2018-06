Roberto Saviano: "Sólo se puede acabar con el tráfico de drogas con la legalización"

El periodista y filósofo, Roberto Saviano, autor del libro 'Gomorra', en el que se describe cómo opera la Camorra italiana y de otras obras como 'Zero Zero Zero' ha defendido en laSexta Noche la legalización de las drogas. Según ha dicho, "la facturación del narcotráfico es enorme, se encuentra en el primer lugar por delante del petróleo y las compañías informáticas" y por ello "condiciona a las democracias". Sin embargo, ha añadido que comprende que "hay un problema y que no es fácil imaginar la venta de drogas en farmacias, pero si legalizamos se puede controlar y desincentivar".

