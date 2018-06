SU HIJO MURIÓ EN 2003

"Aznar me dio el pésame por la muerte de mi hijo en Irak con una carta y no le contesté porque no quise dejar por escrito lo que sentía; para mí fue la mayor y mejor crítica que he podido hacer de su gestión", ha dicho en laSexta Noche Julio Anguita. Además, ha recordado lo doloroso que fue: "Darle la información de la muerte de mi hijo a su madre es un trago que no le deseo a nadie".