La contundente respuesta de Ochando al juez discrepante en la sentencia de 'La Manada': "El único sexo que ha practicado ha sido con su mano y viendo porno"

Loreto Ochando se ha mostrado muy dura durante su intervención en el análisis de la sentencia a 'La Manada', condenada a nueve años de prisión por un delito de abuso sexual continuado. "Si leemos la descripción tan detallada que se hace de esos vídeos, ¿qué apreciación sobre el sexo tiene este señor para pensar que eso es jolgorio y que esa chica está excitada sexualmente?", ha criticado la periodista, en referencia al voto particular emitido por el magistrado Ricardo González en el juicio.

"No puedo decir nada más porque si no se va a querellar contra mí", ha continuado Ochando, que ha concluido su crítica al juez apuntando: "Con lo que he dicho, y si me leen el pensamiento, sabrán perfectamente lo que opino sobre este señor", a quien, además, ha tachado de "misógino".