Iñaki Gabilondo: "Rafael Catalá demostró que no vale como ministro al decir en los medios que el juez discrepante de 'La Manada' tiene un problema singular"

AFIRMA QUE HACE DEMAGOGIA

El periodista Iñaki Gabilondo afirma que pese a que él está en contra de la sentencia de 'La Manada' y "mucho más en contra del voto particular", no puede ser que el ministro Catalá utilice los medios para hacer "demagogia barata" para congraciarse con la opinión pública y no se lo diga directamente al CGPJ.