Fito Cabrales: "La libertad de expresión existe o no existe, no se puede defender de otra forma"

CELEBRA DOS DÉCADAS DE LOS FITIPALDIS

"Me jode que haya gente que defiende la libertad de expresión, cuando no es cierto que quiera que exista", afirma Fito Cabrales, que no entiende las medias tintas al hablar de libertad de expresión. "Mi madre fue artista y a ella también le decían por dónde tenía que llevar la falda", añade Fito.