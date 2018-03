El mensaje de Josele, pensionista, a Rajoy: "No se ría de nosotros, hemos creado riqueza durante 40 o 50 años en este país"

LOS PENSIONISTAS, INDIGNADOS

"El Gobierno dice que no tiene dinero, pero para la Casa Real y el armamento sí tienen", afirma Josele, que cobra una pensión de 1.000 euros al mes. "No es justo, no tienen vergüenza. Que se olvide de nuestro voto", añade Josele, que acusa al Gobierno de reírse de la situación de los pensionistas.